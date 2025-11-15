Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के तहत, एसएएस नगर जिला पुलिस ने डेराबस्सी से दो व्यक्तियों को 9.99 करोड़ रुपये की नकली और पुरानी करेंसी सहित गिरफ्तार किया और एक अंतर-राज्यीय नकली करेंसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. यह जानकारी आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी.

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की पहचान सचिन वासी, भारत नगर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, और गुरदीप वासी, गुरदेव नगर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के रूप में हुई है. इस बरामदगी में 11,05,000 रुपये की असली पुरानी करेंसी और 9.88 करोड़ रुपये की नकली करेंसी शामिल है. करेंसी बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी सफेद स्कॉर्पियो-एन (एचआर-41-एम-6974), जिसमें वे स्वार थे, को भी जब्त किया है.

आरोपी कई राज्यों में धोखाधड़ी में शामिल

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी धोखाधड़ी करने के लिए एक चालाक तरीका अपनाते थे, जिसमें नकली नोटों के बंडलों के ऊपर असली नोट रखकर अंदर नकली नोट छिपा देते थे, उन्होंने बताया कि आरोपी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई धोखाधड़ी और जाली करेंसी के मामलों में शामिल रहे हैं. डीजीपी ने कहा कि इस मॉड्यूल से जुड़े पूरे नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए तकनीकी जांच और आगे की पूछताछ जारी है.

बरामद हुई नकली और पुरानी करेंसी

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी एसएएस नगर हरमनदीप हंस ने बताया कि पुलिस को अंतर-राज्यीय जाली करेंसी मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी. इस संबंध में कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण मनप्रीत सिंह और डीएसपी डेराबस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ की निगरानी में विशेष टीमें बनाई गईं. तुरंत कार्यवाही करते हुए एसएचओ डेराबस्सी सुमित मौड़ तथा एंटी-नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज मलकीत सिंह की अगुवाई में टीमों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, घग्गर पुल, पुराना अंबाला-कालका हाईवे के पास विशेष नाकाबंदी की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से जाली और पुरानी करेंसी बरामद की.

आरोपी धोखाधड़ी में शामिल

एसएसपी ने बताया कि जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किये गये आरोपी पंजाब और पड़ोसी राज्यों में कई लोगों से धोखाधड़ी कर चुके हैं. वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और पहले भी धोखाधड़ी और जाली करेंसी समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उन्होंने आगे कहा कि मामले की आगामी जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ तथा बरामदगियाँ होने की संभावना है.

इस संबंध में, एफआईआर नंबर 327 दिनांक 13-11-2025 थाना डेराबस्सी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(4), 178, 179, 180 और 182 के तहत दर्ज की गई है.

बॉक्स: बरामद की गई करेंसी संबंधी विवरणः

बरामद की गई असली करेंसी

1000 रुपये के पुराने नोट (7,42,000 रूपये)

2000 रुपये के पुराने नोट (3,50,000 रूपये)

500 रुपये के नए नोट (13,000 रूपये)

कुल: 11,05,000 रूपये

बरामद की गई नकली करेंसी

1000 के पुराने नोटों के 80 बंडल (लगभग 80 लाख रूपये)

500 के नए नोटों के 60 बंडल (लगभग 30 लाख रूपये)

2000 के नोटों के 439 बंडल (लगभग 8 करोड़ 78 लाख रूपये)

कुल: 9.88 करोड़ रूपये

