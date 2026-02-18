Haryanaराजनीति

Haryana News : उचाना में पांच परियोजनाओं का उद्घाटन, 1409 करोड़ का विकास खर्च- सीएम सैनी

Haryana News : मुख्यमंत्री ने उचाना की पवित्र और ऐतिहासिक भूमि पर सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उचाना के विकास के पहिए को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार कड़ी मेहनत करेगी। मुख्यमंत्री ने उचाना क्षेत्र के विकास के लिए 103 करोड़ 31 लाख रुपए की पांच महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

1409 करोड़ रुपए किए खर्च

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में उचाना क्षेत्र के विकास के लिए 98 घोषणाएं की गई थीं, जिनमें से 78 घोषणाओं पर काम पूरा हो चुका है। इस दौरान, उचाना क्षेत्र के विकास के लिए 1409 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उचाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए उनकी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।

स्वास्थ्य केंद्र को किया जाएगा अपग्रेड

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में हर वर्ग के कल्याण के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। उचाना क्षेत्र के जलमार्गों की रीमॉडलिंग और रिहैबिलिटेशन पर 3 करोड़ 72 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा, उचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनेगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च होगा।

ई लाइब्रेरी और खोले जाएंगे जिम

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उचाना विधानसभा के गांवों में ई लाइब्रेरी और जिम खोले जाएंगे। गांव बरसौला सब माइनर RD का पुनर्वास 19 हजार से 36 हजार 500 तक किया जाएगा। उचाना शहर की पुरानी सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, जिस पर 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

सड़कों के काम में प्रगति

मुख्यमंत्री ने गांव करसिंधु को महा ग्राम योजना में शामिल करने की घोषणा की और उचाना में नई अतिरिक्त अनाज मंडी और मार्केट कमेटी के भवन का निर्माण करवाने की बात की। इसके अलावा, उचाना हल्के की पुरानी सड़कों को चौड़ा करने और मरम्मत का काम भी करवाया जाएगा।

11 लाख रुपए देने का ऐलान

मुख्यमंत्री ने उचाना क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की भी घोषणा की। ब्राह्मण धर्मशाला, बैकवर्ड समाज की धर्मशाला और अग्रवाल समाज की धर्मशाला के लिए मुख्यमंत्री ने ऐच्छिक कोटे से 11-11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इन घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि उचाना क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है और जल्द ही क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

