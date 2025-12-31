Delhi NCR Dense Fog : राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में एक बार फिर घना कोहरा छा गया है. मंगलवार रात से ही पूरे इलाके में कोहरे का असर देखा जा रहा है, जो बुधवार सुबह और अधिक घना हो गया. घने कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो गई है और कई जगहों पर शून्य विजिबिलिटी तक दर्ज की गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

घने कोहरे के कारण सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को झेलनी पड़ रही है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहकर वाहन चलाने की अपील की है. कोहरे का असर रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जिससे कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से चल रही हैं. वहीं हवाई यातायात भी कोहरे की चपेट में आ गया है और उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है.

घने कोहरे से उड़ानों की टाइमिंग बदली

वहीं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी काफी असर पड़ रहा है. इस बीच इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि दिल्ली और हिंडन हवाई अड्डे पर आज सुबह भी कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है. विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के कारण उड़ानों के समय में बदलाव हुआ है और हालात में बदलाव के चलते ट्रैफिक धीमा हो सकता है.

प्रभावित फ्लाइट पर री-बुकिंग की सुविधा

यात्रियों को अपनी फ्लाइट की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है. इंडिगो का कहना है कि यदि आपकी फ्लाइट प्रभावित होती है, तो आप दोबरा बुकिंग करवा सकते हैं या फिर रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.

वहीं, एयर इंडिया की तरफ से एक्स पर जारी पोस्ट में कहा है कि कोहरे की वजह से उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं. फ्लाइट्स में किसी भी अप्रत्याशित देरी, डायवर्जन या कैंसलेशन की स्थिति में, हमारी एयरपोर्ट टीमें जरूरी सहायता और सपोर्ट देने के लिए आपकी सेवा में मौजूद रहेंगी.

