Gujarat

सुबह 4.30 बजे कच्छ में कांपी धरती, 4.4 तीव्रता के भूकंप से डरे लोग

Ajay Yadav26 December 2025 - 11:15 AM
2 minutes read
Kachchh Earthquake :
सुबह 4.30 बजे कच्छ में कांपी धरती, 4.4 तीव्रता के भूकंप से डरे लोग

Kachchh Earthquake : गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार 26 दिसंबर की सुबह करीब 4.30 बजे भूकंप से धरती काप गई. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके हल्के थे और गनमीत रही कि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

भूकंप का केंद्र कच्छ की जमीन से दस किलोमीटर अंदर था. धरती हिलने से सुबह-सुबह सो रहे लोग अचानक जाग गए और डर गए. भूकंप के झटके कुछ ही सेकंड तक महसूस किए गए. इस दौरान कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए. वहीं, कुछ लोगों को पंखे, बिस्तर और हल्की चीजें हिलने का एहसास भी हुआ.

भरूच में तड़के भूकंप के हल्के झटके

आज से पांच दिन पहले, 20 दिसंबर को भरूच जिले में सुबह 4:56 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे. भरूच और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने धरती के हिलने का अहसास किया, जिससे कुछ समय के लिए दशहत का माहौल बन गया था. उस दौरान भूकंप का केंद्र भरूच से लगभग 45 किलोमीटर दूर जंबूसर के पास बताया गया था.

कच्छ भूकंप के लिहाज़ से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र

बता दें कि गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बीते 200 साल में गुजरात में 9 बड़े भूकंप आ चुके हैं. इनमें से कई भूकंप कच्छ में ही आए हैं. कच्छ का इलाका भूकंप के लिए संवेदनशील माना जाता है. इसलिए क्योंकि यह एक एक्टिव सीस्मिक जोन में स्थित है.

कच्छ का 6.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप

साल 2001 के कच्छ भूकंप को याद करने वाले लोग आज भी सिहर उठते हैं. भचाऊ के पास आए 6.9 तीव्रता के इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी. इस आपदा में करीब 13,800 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 1.67 लाख से अधिक लोग घायल हो गए थे. माना जाता है कि यह भूकंप पिछले 200 वर्षों में तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था. भुज भूकंप से जुड़ी घटनाएं आज भी लोगों को डरा देती हैं.

ये भी पढ़ें- Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.1 की रही तीव्रता, चीन, फिलीपींस और जापान तक लगे झटके

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 December 2025 - 11:15 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of आदिवासी कल्याण के 50 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने VIP स्वागत में फूंके, AAP पार्टी ने किया खुलासा

आदिवासी कल्याण के 50 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने VIP स्वागत में फूंके, AAP पार्टी ने किया खुलासा

22 December 2025 - 6:26 PM
Photo of अहमदाबाद में स्कूलों को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

अहमदाबाद में स्कूलों को बम की धमकी, अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

17 December 2025 - 4:50 PM
Photo of गुजरात ACB इन एक्शन मोड, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 30 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

गुजरात ACB इन एक्शन मोड, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 30 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

15 December 2025 - 7:41 PM
Photo of गुजरात में दोस्त ने दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंका

गुजरात में दोस्त ने दोस्त की हत्या, शव के टुकड़े कर बोरवेल में फेंका

10 December 2025 - 3:23 PM
Photo of राजकोट में केजरीवाल का दावा : गुजरात में बदलाव तय, अगला मेयर ‘आप’ का होगा

राजकोट में केजरीवाल का दावा : गुजरात में बदलाव तय, अगला मेयर ‘आप’ का होगा

9 December 2025 - 8:02 AM
Photo of भाजपा सरकार के दमन से त्रस्त पूरा गुजरात कह रहा, ‘भाजपा गुजरात छोड़ो’- केजरीवाल

भाजपा सरकार के दमन से त्रस्त पूरा गुजरात कह रहा, ‘भाजपा गुजरात छोड़ो’- केजरीवाल

8 December 2025 - 6:16 PM
Photo of गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात

गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, राजकोट में पीड़ित किसानों से करेंगे मुलाकात

7 December 2025 - 5:23 PM
Photo of गुजरात में AAP की बढ़ती ताकत से घबराए बीजेपी-कांग्रेस, BJP की नाकामियों पर सवाल पूछने पर इटालिया पर कांग्रेसी ने फेंका जूता

गुजरात में AAP की बढ़ती ताकत से घबराए बीजेपी-कांग्रेस, BJP की नाकामियों पर सवाल पूछने पर इटालिया पर कांग्रेसी ने फेंका जूता

6 December 2025 - 9:10 AM
Photo of लाजपोर जेल में नारायण साईं की कोठरी से मोबाइल और सिम बरामद, जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

लाजपोर जेल में नारायण साईं की कोठरी से मोबाइल और सिम बरामद, जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

29 November 2025 - 12:13 PM
Photo of किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

किसानों पर अत्याचार भाजपा के ताबूत में आख़िरी कील साबित होंगे: गुजरात में गरजे पंजाब सीएम मान

1 November 2025 - 2:43 PM
Back to top button