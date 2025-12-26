Kachchh Earthquake : गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार 26 दिसंबर की सुबह करीब 4.30 बजे भूकंप से धरती काप गई. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके हल्के थे और गनमीत रही कि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

भूकंप का केंद्र कच्छ की जमीन से दस किलोमीटर अंदर था. धरती हिलने से सुबह-सुबह सो रहे लोग अचानक जाग गए और डर गए. भूकंप के झटके कुछ ही सेकंड तक महसूस किए गए. इस दौरान कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए. वहीं, कुछ लोगों को पंखे, बिस्तर और हल्की चीजें हिलने का एहसास भी हुआ.

भरूच में तड़के भूकंप के हल्के झटके

आज से पांच दिन पहले, 20 दिसंबर को भरूच जिले में सुबह 4:56 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे. भरूच और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने धरती के हिलने का अहसास किया, जिससे कुछ समय के लिए दशहत का माहौल बन गया था. उस दौरान भूकंप का केंद्र भरूच से लगभग 45 किलोमीटर दूर जंबूसर के पास बताया गया था.

कच्छ भूकंप के लिहाज़ से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र

बता दें कि गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बीते 200 साल में गुजरात में 9 बड़े भूकंप आ चुके हैं. इनमें से कई भूकंप कच्छ में ही आए हैं. कच्छ का इलाका भूकंप के लिए संवेदनशील माना जाता है. इसलिए क्योंकि यह एक एक्टिव सीस्मिक जोन में स्थित है.

कच्छ का 6.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप

साल 2001 के कच्छ भूकंप को याद करने वाले लोग आज भी सिहर उठते हैं. भचाऊ के पास आए 6.9 तीव्रता के इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी. इस आपदा में करीब 13,800 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 1.67 लाख से अधिक लोग घायल हो गए थे. माना जाता है कि यह भूकंप पिछले 200 वर्षों में तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था. भुज भूकंप से जुड़ी घटनाएं आज भी लोगों को डरा देती हैं.

