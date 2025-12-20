Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और प्रदूषण, लखनऊ-नोएडा में हवा बेहद खराब

AQI in Uttar Pradesh :
AQI in Uttar Pradesh : राजधानी लखनऊ में मौसम लगातार सख्त बना हुआ है. सुबह और शाम के समय घना कोहरे और ठंडी हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है. कई इलाकों में विजिबिलिटी केवल 500 मीटर तक रह गई है. ठंड और कोहरे के इस डबल असर के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI) भी लगातार बेहद खराब से गंभीर स्तर पर बना हुआ हैं. जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है.

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में हालात खराब बने हुए हैं. बीते पांच दिनों से यहां (AQI) लगातार 400 के ऊपर बना हुआ हैं. शनिवार को भी प्रदूषण का स्तर उच्च रहा नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर रहा. आज सुबह साढ़े छह बजे नोएडा का AQI सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया है.

PM 2.5 स्तर मानक से आठ गुना अधिक

नोएडा के सेक्टर 125 में आज सुबह हवा का प्रदूषण स्तर 415 दर्ज किया गया, जबकि सेक्टर-116 में एक्यूआई 412 और सेक्टर-1 में सबसे अधिक 433 रही. सर्दी और कोहरे के कारण यहां हवा में पीएम 2.5 स्तर मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से आठ गुना अधिक हो गया है.

ग्रेटर नोएडा और आसपास में हवा बेहद खराब

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क फ़ाइव में आज प्रदूषण में मामूली सी कमी दर्ज की गई लेकिन हवा अब भी बेहद ख़राब श्रेणी में है, यहां एक्यूआई 385 दर्ज किया है. वहीं गाजियाबाद के लोनी में 342, इंदिरापुरम में 364 और संजय नगर इलाके में एक्यूआई 372 दर्ज किया गया है. हापुड़ में आज एक्यूआई 215, आगरा में 260 एक्यूआई रहा.

ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण में मामूली कमी

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क फाइव में आज प्रदूषण में मामूली सी कमी देखने को मिली, लेकिन हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में है, यहां AQI 385 दर्ज किया गया. वहीं, गाजियाबाद के लोनी में AQI 342, इंदिरापुरम में 364 और संजय नगर इलाके में एक्यूआई 372 दर्ज किया गया है. हापुड़ में आज AQI 215 और आगरा में 260 दर्ज किया गया.

कुछ इलाके खतरनाक स्तर पर

वहीं, राजधानी लखनऊ में ठंड के साथ-साथ वायु गुणवत्ता भी लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. शहर के छह मॉनिटरिंग स्टेशनों का औसत AQI यलो जोन यानी मध्यम श्रेणी में रहा, जबकि केंद्रीय विद्यालय और तालकटोरा इंडस्ट्रीज. इलाके में यह 200 के पार होकर खराब श्रेणी में पहुंच गया. शाम के समय प्रदूषण और बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.

ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

