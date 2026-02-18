Delhi NCRक्राइमराष्ट्रीय

Delhi Murder Case : दिल्ली में अपराधी बेखौफ, नाबालिग बेटे को बचाने गए पिता की हत्या- कुलदीप कुमार

Karan Panchal18 February 2026 - 7:48 PM
4 minutes read
Delhi Murder Case
Delhi Murder Case : दिल्ली में अपराधी बेखौफ, नाबालिग बेटे को बचाने गए पिता की हत्या- कुलदीप कुमार

Delhi Murder Case : आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना हो रही हत्याओं को लेकर भाजपा की सरकार और उसकी पुलिस पर तीखा हमला बोला है। ‘‘आप’’ विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की वजह से रोज हत्याएं हो रही हैं। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि नंदनगरी में अपने नाबालिग बेटे को बचाने गए पिता की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी।

राजधानी में अपराधी थर-थर कांपने चाहिए

हालात ये हो गए हैं कि अब बीच बचाव करने वाले लोगों की हत्याएं हो रही हैं और सरकार व पुलिस सो रही है। जबकि देश की राजधानी में अपराधी थर-थर कांपने चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा हैं। यहां लोग ही बदमाशों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं।

दिल्ली में सैकड़ों हत्याएं हो चुकी

बुधवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था भाजपा सरकार के हाथ से लगातार निकलती जा रही है। नए साल से लेकर अब तक दिल्ली में सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। दिल्ली में एक ही दिन में छह मर्डर हुए। फिर भी भाजपा की चार इंजन वाली सरकार अपराध को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है।

दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद

कुलदीप कुमार ने कहा कि पहले दिल्ली में जब कोई रोड रेज की घटना होती थी, कोई अपराधी किसी को मारने जाता था या कोई लड़ाई-झगड़ा होता था और कोई दूसरा आदमी बीच-बचाव करने आता था, तो मामला वहीं खत्म हो जाता था। लेकिन आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि मंगलवार को नंदनगरी में एक नाबालिग बच्चे को जब कुछ बदमाश मार रहे थे, तो उसे बचाने आए उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

पिता की गोली मारकर हत्या

कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा देश को विश्व गुरु बनने की बात कर रही है। भाजपा सरकार कह रही है कि हम एआई समिट करा रहे हैं और बाहर से विदेशी प्रतिनिधि आ रहे हैं। देश की राजधानी में ऐसी वारदातें होने से विदेशों में क्या संदेश जाएगा? आखिर दिल्ली में अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? लगातार फिरौतियां मांगी जा रही हैं और हत्याएं हो रही हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए बीच में आने वाले पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले त्रिलोकपुरी में एक व्यक्ति को बचाने आए एक वकील को गोली मार दी जाती है। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। अब दिल्ली में बीच-बचाव कराने वाले को गोली मारी जा रही है, उसकी हत्या कर दी जा रही है।

कानून व्यवस्था पर ध्यान दे भाजपा

कुलदीप कुमार ने पूछा कि दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर क्या काम कर रही है? एक साल में चार इंजन वाली भाजपा सरकार ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं हैं। द्वारका केस में पुलिस तब जागी, जब सोशल मीडिया के जरिए उस पर दबाव बना। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता पर एफआईआर दर्ज की जाती है। उससे पहले पुलिस सोती रही। भाजपा कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। सीएम रेखा गुप्ता ने कॉपी-पेस्ट और नाम बदलने की राजनीति बंद कर कुछ काम करें और दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करें।

नेताओं से मिलने में कोई आपत्ति

कुलदीप कुमार ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगतें हैं, तो हमें समय नहीं दिया जाता। आम आदमी पार्टी दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। क्या पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को विपक्ष के विधायकों और नेताओं से मिलने में कोई आपत्ति है? यदि “आप” विधायक दिल्ली की कानून व्यवस्था के संबंध में उन्हें जानकारी देना चाहते हैं, तो क्या वे जानकारी नहीं लेंगे? पुलिस कमिश्नर राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। “आप” नेता कानून व्यवस्था पर उनसे बात करना चाहते हैं।

दिल्ली के अंदर एक दिन में छह-छह हत्याएं

हम जानना चाहते हैं कि आखिर अपराधी इतने भयमुक्त क्यों घूम रहे हैं? अपराधियों को अपराध करने से डर क्यों नहीं लग रहा है? दिल्ली देश की राजधानी है, यहां अपराधियों को अपराध करने से पहले थर-थर कांपना चाहिए, लेकिन वे खुलेआम घूम रहे हैं और सड़कों पर गोलियां चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक दिन में छह-छह हत्याएं हो रही हैं।

राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था पर ध्यान

कुलदीप कुमार ने कहा कि पुलिस कमिश्नर राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। अन्यथा, देश की राजधानी में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे पूरे देश में क्या संदेश जा रहा है? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें पुलिस कमिश्नर से मिलने का पूरा अधिकार है।

दिल्ली में चार इंजन वाली भाजपा सरकार

कमिश्नर को मिलने का समय देना ही पड़ेगा। “आप” विधायक उन्हें बताएंगे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था क्यों ठप हो रही है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चार इंजन वाली भाजपा सरकार के चारों इंजन फेल हो चुके हैं। दिल्ली में कोई भी काम नहीं कर रहा है।

ये भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी बार ZERO पर आउट, आर्यन दत्त ने किया बोल्ड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal18 February 2026 - 7:48 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of ‘बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों को मिला धमकी भरा पर्चा

‘बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों को मिला धमकी भरा पर्चा

18 February 2026 - 3:43 PM
Photo of डायन होने के शक में मां‑बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर रूप से झूलसे पति का इलाज जारी

डायन होने के शक में मां‑बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर रूप से झूलसे पति का इलाज जारी

18 February 2026 - 1:01 PM
Photo of Galgotias University AI समिट से बाहर, चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर मचा बवाल

Galgotias University AI समिट से बाहर, चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर मचा बवाल

18 February 2026 - 12:36 PM
Photo of 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

18 February 2026 - 12:03 PM
Photo of दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

18 February 2026 - 12:00 PM
Photo of ‘मैं शर्मिंदा हूं, एक बाप हूं..बच्चे को खोने का दुख समझता हूं’, द्वारका सड़क हादसे पर आरोपी के पिता का बयान

‘मैं शर्मिंदा हूं, एक बाप हूं..बच्चे को खोने का दुख समझता हूं’, द्वारका सड़क हादसे पर आरोपी के पिता का बयान

18 February 2026 - 10:34 AM
Photo of भ्रष्टाचार पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का वार, 20,000 रुपये रिश्वत लेते कानूनगो के भाई परमिंदर सिंह गिरफ्तार

भ्रष्टाचार पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का वार, 20,000 रुपये रिश्वत लेते कानूनगो के भाई परमिंदर सिंह गिरफ्तार

17 February 2026 - 6:50 PM
Photo of दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महीने के लिए सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्यों?

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महीने के लिए सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्यों?

17 February 2026 - 6:16 PM
Photo of Rajpal Yadav : तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, 12 दिन बाद सलाखों से मिली छुट्टी

Rajpal Yadav : तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, 12 दिन बाद सलाखों से मिली छुट्टी

17 February 2026 - 6:01 PM
Photo of सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

17 February 2026 - 5:36 PM
Back to top button