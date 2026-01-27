राजनीति

कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद का दावा – कांग्रेस नेतृत्व मुझे जान से मारने की कर रही है तैयारी

Shanti Kumari27 January 2026 - 12:51 PM
2 minutes read
Shakeel Ahmad v Rahul Gandhi:

Shakeel Ahmad v Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद के एक बयान ने राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी को असुरक्षित नेता कहने के बाद उन्होंने अब ये दावा किया है कि अब उनको जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है। अहमद के मुताबिक, ये प्लानिंग कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के आदेश पर किया जा रहा है।

बिहार से तीन बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके अहमद ने सोमवार को कहा कि उन्हें कांग्रेस के साथियों ने गुप्त रूप से जानकारी दी है कि उनपर हमला करने का आदेश दिया गया है। क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को असुरक्षित नेता कहा है। अहमद ने कहा कि मेरा राय भले ही गलत हो सकता है, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है।

अहमद ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

इस दौरान उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें लोगों को उनका पुतला जलाने के लिए कहा गया है। स्क्रीनशॉट में लिखा है कि, “प्रिय साथियों ! पूर्व कांग्रेसी शकील अहमद द्वारा हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी के ऊपर लगातार अनर्गल बयानबाज़ी की जा रही है। शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्देश दिया है कि सभी जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष गण अपने-अपने क्षेत्र में कल 27/12/2026 को शकील अहमद का पुतला दहन कर जोर विरोध दर्ज करने का कार्य करें!”

“बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव गणों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफ़ल बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ! नोटः कार्यक्रम के फोटो वीडियो एवं न्यूज़ पेपर आर्टिकल व कटिंग अपने-अपने जोनल प्रभारी को भेजें! साभार”

पुतला जलाने के बहाने हमले की आशंका

अहमद ने दावा किया कि इस आदेश के पीछे कांग्रेस नेतृत्व का हाथ है। यह हमला मंगलवार को पटना और मधुबनी में उनके घर पर पुतला जलाने के बहाने हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

क्या बोले थे शकील अहमद?

बता दें कि पिछले शनिवार को अहमद ने राहुल गांधी को कहा था कि वह एक असुरक्षित नेता हैं। इस दौरान राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह वरिष्ठ नेताओं के सामने असहज महसूस करते हैं और सिर्फ अपनी तारीफ करने वाले युवाओं को बढ़ाते हैं। अहमद ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी के इसी रवैये के कारण वे अपने परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी भी हार गए थे। बता दें कि अहमद ने 2025 के बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी।

भाजपा का कांग्रेस पर हमला

शकील अहमद के इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन आरोपों ने राहुल गांधी की तानाशाही शैली को उजागर कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा के इन बयानों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कहा कि ये पार्टी के अंदरूनी मुद्दें हैं और इन मुद्दों पर खुले मंच पर बात करना उचित नहीं है।

मणिकम टैगोर का अहमद पर पलटवार

हालांकि कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर अहमद पर पलटवार करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने शकील अहमद को जयचंद कहा। वहीं राहुल गांधी के लिए टैगोर ने बयान दिया कि वह देश को जोड़ने के लिए हजारों किमी. की यात्रा की, लेकिन अहमद जैसे लोग नए मालिकों को प्रसन्न करने के लिए उनपर हमला कर रहे हैं।  

ये भी पढ़ें – दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 3-4 किमी. दूर तक घसीटती रही कार, 4 की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 January 2026 - 12:51 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of UGC नए नियम पर विवाद, सवर्ण छात्रों का विरोध, पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी, क्यों मचा हंगामा

UGC नए नियम पर विवाद, सवर्ण छात्रों का विरोध, पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा जरूरी, क्यों मचा हंगामा

27 January 2026 - 12:43 PM
Photo of India UAE Relation : भारत दौरे के बाद UAE का एक्शन, पाकिस्तान से डील रद्द, टेंशन में शहबाज-मुनीर

India UAE Relation : भारत दौरे के बाद UAE का एक्शन, पाकिस्तान से डील रद्द, टेंशन में शहबाज-मुनीर

26 January 2026 - 4:43 PM
Photo of दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सरकार फेल, सौरभ भारद्वाज ने किया खुलासा

दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सरकार फेल, सौरभ भारद्वाज ने किया खुलासा

25 January 2026 - 4:16 PM
Photo of SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

24 January 2026 - 7:40 PM
Photo of जातिगत जनगणना 2027 पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- जाति का कॉलम नहीं तो गिनती कैसे होगी?

जातिगत जनगणना 2027 पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- जाति का कॉलम नहीं तो गिनती कैसे होगी?

24 January 2026 - 2:16 PM
Photo of केरल में PM Modi ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

केरल में PM Modi ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

23 January 2026 - 1:13 PM
Photo of अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप

22 January 2026 - 4:53 PM
Photo of मुंबई महापौर महायुति का, लॉटरी से तय होगी आगे की रणनीति : संजय निरुपम

मुंबई महापौर महायुति का, लॉटरी से तय होगी आगे की रणनीति : संजय निरुपम

21 January 2026 - 1:27 PM
Photo of “ये कौन हैं धीरेंद्र?” चोर-उचक्का जिसको….सासंद पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर की विवादित टिप्पणी

“ये कौन हैं धीरेंद्र?” चोर-उचक्का जिसको….सासंद पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री पर की विवादित टिप्पणी

20 January 2026 - 6:17 PM
Photo of ‘सरकारी मान्यता न होना उसके बंद होने का कारण नहीं’, मदरसा बंद होने को लेकर मायावती का बड़ा बयान

‘सरकारी मान्यता न होना उसके बंद होने का कारण नहीं’, मदरसा बंद होने को लेकर मायावती का बड़ा बयान

20 January 2026 - 4:29 PM
Back to top button