Shakeel Ahmad v Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद के एक बयान ने राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी को असुरक्षित नेता कहने के बाद उन्होंने अब ये दावा किया है कि अब उनको जान से मारने की प्लानिंग की जा रही है। अहमद के मुताबिक, ये प्लानिंग कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के आदेश पर किया जा रहा है।

बिहार से तीन बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके अहमद ने सोमवार को कहा कि उन्हें कांग्रेस के साथियों ने गुप्त रूप से जानकारी दी है कि उनपर हमला करने का आदेश दिया गया है। क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को असुरक्षित नेता कहा है। अहमद ने कहा कि मेरा राय भले ही गलत हो सकता है, लेकिन मुझे बोलने का अधिकार है।

अहमद ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

इस दौरान उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें लोगों को उनका पुतला जलाने के लिए कहा गया है। स्क्रीनशॉट में लिखा है कि, “प्रिय साथियों ! पूर्व कांग्रेसी शकील अहमद द्वारा हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी के ऊपर लगातार अनर्गल बयानबाज़ी की जा रही है। शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्देश दिया है कि सभी जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष गण अपने-अपने क्षेत्र में कल 27/12/2026 को शकील अहमद का पुतला दहन कर जोर विरोध दर्ज करने का कार्य करें!”

“बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव गणों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को सफ़ल बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ! नोटः कार्यक्रम के फोटो वीडियो एवं न्यूज़ पेपर आर्टिकल व कटिंग अपने-अपने जोनल प्रभारी को भेजें! साभार”

अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। काँग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद।

हमारे बिहार में एक कहावत कि

पुराने दोस्त ही काम आते हैं।

क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है? pic.twitter.com/qtgBCemfH4 — Dr Shakeel Ahmad (@Ahmad_Shakeel) January 26, 2026

पुतला जलाने के बहाने हमले की आशंका

अहमद ने दावा किया कि इस आदेश के पीछे कांग्रेस नेतृत्व का हाथ है। यह हमला मंगलवार को पटना और मधुबनी में उनके घर पर पुतला जलाने के बहाने हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

क्या बोले थे शकील अहमद?

बता दें कि पिछले शनिवार को अहमद ने राहुल गांधी को कहा था कि वह एक असुरक्षित नेता हैं। इस दौरान राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह वरिष्ठ नेताओं के सामने असहज महसूस करते हैं और सिर्फ अपनी तारीफ करने वाले युवाओं को बढ़ाते हैं। अहमद ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी के इसी रवैये के कारण वे अपने परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी भी हार गए थे। बता दें कि अहमद ने 2025 के बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी।

भाजपा का कांग्रेस पर हमला

शकील अहमद के इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन आरोपों ने राहुल गांधी की तानाशाही शैली को उजागर कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा के इन बयानों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कहा कि ये पार्टी के अंदरूनी मुद्दें हैं और इन मुद्दों पर खुले मंच पर बात करना उचित नहीं है।

मणिकम टैगोर का अहमद पर पलटवार

हालांकि कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर अहमद पर पलटवार करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने शकील अहमद को जयचंद कहा। वहीं राहुल गांधी के लिए टैगोर ने बयान दिया कि वह देश को जोड़ने के लिए हजारों किमी. की यात्रा की, लेकिन अहमद जैसे लोग नए मालिकों को प्रसन्न करने के लिए उनपर हमला कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें – दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 3-4 किमी. दूर तक घसीटती रही कार, 4 की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप