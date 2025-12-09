Weather Update : देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2°C की गिरावट होगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी. वहीं, पूर्वोत्तर के राज्यों में घना कोहरा अगले 24 घंटे तक बने रहने की संभावना है. 9 और 10 दिसंबर को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश हो सकती है और वहां 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

मध्य भारत और दिल्ली में शीतलहर

मौसम विभाग के अनुसार, 9 से 12 दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शीतलहर चलने की संभावना है. सुबह के शुरुआती घंटे में इन क्षेत्रों के कई इलाकों में घना कोहरा भी पड़ सकता है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ठंड बढ़ रही है. यहां न्यूनतम तापमान लगभग 6°C तक गिरने की उम्मीद है. पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़, विदर्भ और ओडिशा में भी ठंड का असर देखा गया.

कई राज्यों में घना कोहरा

अगले 24 घंटे में 9 से 12 दिसंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा रहेगा. इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में भी घना कोहरा पड़ने की संभावना है. यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा रहने की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5°C से कम रहा. पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 5°-10°C के बीच रहा. देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पंजाब के फरीदकोट और गुरदासपुर में 4.5°C दर्ज किया गया.

कश्मीर घाटी में ठंड बढ़ती जा रही है. कई क्षेत्रों में तापमान शून्य डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में यह माइनस 4.3°C तक पहुंच गया. अगले 24 घंटे में कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

