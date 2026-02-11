Biharराज्य

एक बार फिर चर्चा में पकडौआ विवाह, पहले किया अगवा फिर नशा कराकर जबरन शादी कराई

Shanti Kumari11 February 2026 - 6:55 PM
2 minutes read
Bihar News

Bihar News : बिहार में पहले पकडौआ विवाह जैसी कुप्रथा अक्सर चर्चा में रहती थी, जो कि अब लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है। उस कुप्रथा पर कानूनी सख्ती बरती गई, जिससे लोगों में डर हो और पक़डौआ विवाह को रोका जा सके। हालांकि यह विवाह एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

जबरन नशा कराकर कराई गई शादी

बिहार के समस्तीपुर से पकडौआ विवाह की घटना सामने आने के बाद एक बार फिर लोग पुराने दिनों को याद करने पर मजबूर हो गए हैं। मामला शाहपुर पटोरी थाना क्षेत्र के चकरांजली गांव का है, जहां एक युवक को पहले अगवा किया जाता है। फिर जबरन उसकी शादी कराई जाती है। शादी करने से इनकार करने पर युवक को जबरन नशा कराया गया और फिर उसकी शादी कराई गई। इस घटना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि युवक बेहोशी की हालत में है और उससे जबरन शादी की रस्में पूरी करवाई जा रही हैं।

24 घंटे तक कमरे में बंद रखा

पीड़ित की पहचान कालेश्वर राय के 23 वर्षीय बेटे नीतीश कुमार के रूप में हुई है। युवक का दावा है कि उसे करीब 24 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा गया। बाहर से ताला लगाया गया था।

लाइब्रेरी जान के दौरान अपहरण की आशंका

परिजनों के अनुसार, युवक नीतीश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। वह घर से लाइब्रेरी जाने की बात कहकर निकला था। देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। खोजबीन शुरू की गई। परिवार वालों का कहना है कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और जबरन उसकी शादी करवा दी।

पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए मिली जानकारी

वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का कहना है कि अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस को घटना की जानकारी सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट के जरिए हुई। अधिकारियों ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें – दिल्ली में बंद कार में मिले तीन शवों का आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार, धनवर्षा का लालच देकर अपने मंसूबे को दिया अंजाम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari11 February 2026 - 6:55 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल-भर का रोडमैप तय किया

पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल-भर का रोडमैप तय किया

14 February 2026 - 9:21 AM
Photo of ‘दलित विरोधी कांग्रेस’ के खिलाफ AAP का पूरे पंजाब में प्रदर्शन, प्रताप बाजवा ने मंत्री ETO पर की थी जातिवादी टिप्पणी

‘दलित विरोधी कांग्रेस’ के खिलाफ AAP का पूरे पंजाब में प्रदर्शन, प्रताप बाजवा ने मंत्री ETO पर की थी जातिवादी टिप्पणी

14 February 2026 - 7:47 AM
Photo of अनुराग ढांडा ने सीएम सैनी पर साधा निशाना, कहा – जनता का पैसा विधायक खरीदने की साजिशों में खर्च

अनुराग ढांडा ने सीएम सैनी पर साधा निशाना, कहा – जनता का पैसा विधायक खरीदने की साजिशों में खर्च

13 February 2026 - 6:35 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान ने तोड़ी तस्करों की कमर, राज्यपाल कटारिया ने मान सरकार की सराहना की

पंजाब में ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान ने तोड़ी तस्करों की कमर, राज्यपाल कटारिया ने मान सरकार की सराहना की

13 February 2026 - 5:52 PM
Photo of हरियाणा बिजली संकट पर AAP का हमला, ढांडा ने पंजाब मॉडल से भाजपा पर निशाना साधा, उठाए कई सवाल

हरियाणा बिजली संकट पर AAP का हमला, ढांडा ने पंजाब मॉडल से भाजपा पर निशाना साधा, उठाए कई सवाल

13 February 2026 - 4:08 PM
Photo of पप्पू यादव को तीनों मामलों में मिली सशर्त जमानत, समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर

पप्पू यादव को तीनों मामलों में मिली सशर्त जमानत, समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर

13 February 2026 - 4:01 PM
Photo of अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा, पूछा- क्या अब बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे?

अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा, पूछा- क्या अब बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे?

13 February 2026 - 3:38 PM
Photo of पूर्णिया के बाद अब बक्सर जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया कोर्ट परिसर

पूर्णिया के बाद अब बक्सर जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया कोर्ट परिसर

13 February 2026 - 2:56 PM
Photo of तारिक रहमान की जीत पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, भारत-बांग्लादेश संबंध होंगे और भी मजबूत

तारिक रहमान की जीत पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, भारत-बांग्लादेश संबंध होंगे और भी मजबूत

13 February 2026 - 2:44 PM
Photo of ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’: 348वें दिन पंजाब पुलिस ने 8 किलो हेरोइन के साथ 171 तस्करों को किया गिरफ्तार 

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’: 348वें दिन पंजाब पुलिस ने 8 किलो हेरोइन के साथ 171 तस्करों को किया गिरफ्तार 

13 February 2026 - 2:26 PM
Back to top button