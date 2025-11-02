Biharराज्य

मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार, दो समर्थक भी पुलिस की गिरफ्त में

Ajay Yadav2 November 2025 - 7:51 AM
2 minutes read
  • एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार हुआ
  • कारगिल मार्केट से देर रात छापेमारी हुई
  • अनंत सिंह के दो समर्थक भी पकड़े गए
  • पोस्टमार्टम में वाहन से मौत का खुलासा
  • सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की

Anant Singh Arrested : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. पटना एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने शनिवार एक नवंबर को देर रात बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट पहुंचकर अनंत सिंह को हिरासत में लिया.

यह कार्रवाई उन खबरों के बाद की गई, जिनमें दावा किया गया था कि हत्याकांड में नाम आने के बाद अनंत सिंह जल्द ही पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं. इसी सूचना के आधार पर पटना एसएसपी की टीम ने उनके आवास पर छापेमारी की और बाद में उन्हें बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट से गिरफ्तार कर लिया.

अनंत सिंह के साथ दो समर्थक भी गिरफ्तार

पटना के एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि अनंत सिंह के साथ उनके दो समर्थक रंजीत, मणिकांत ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है. इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है. तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी.

एसएसपी ने कहा कि इस घटना में अन्य लोग भी शामिल हैं. उन लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है. जल्द गिरफ्तारी होगी.

पोस्टमार्टम में नया खुलासा

यह मामला गुरुवार को मोकामा में एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह और जनसुराज समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद शुरू हुआ. जिसमें दुलारचंद यादव की मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी मौत गोली से नहीं, बल्कि वाहन से कुचले जाने से हुई थी.

विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच हुई इस हत्या ने बिहार की कानून- व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी बिहार पुलिस की सीआईडी (CID) को सौंपी गई है. वहीं चुनाव आयोग ने भी इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

