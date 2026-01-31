UP News : उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखत अखलाक ने मुलाकात की. यह मुलाकात लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक चली, जिसमें परिवार ने मीडिया से दूरी बनाकर रखा.

बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 17 नवंबर 2025 को पैन कार्ड से जुड़े मामले में गड़बड़ी के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके चलते वे दोनों रामपुर जेल में बंद हैं.

आजम खान और बेटे को सजा

कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड से जुड़े मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में सजा सुनाई है. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल करके बनवाए थे.

बताया गया है कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया. इसी मामले में उनके पिता आजम खान पर साजिश में सहयोग करने का आरोप लगा. यह मुकदमा रामपुर की शहर सीट से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना हनी ने दर्ज कराया था.

रामपुर जेल प्रशासन से पैरोल की मांग की थी

आजम खान ने 15 दिसंबर 2025 को अपनी भाभी की नमाज-ए-जनाजा में शामिल होने के लिए रामपुर जेल प्रशासन से पैरोल की मांग की थी. उनके भांजे फरहान खान ने जिला मजिस्ट्रेट रामपुर को पत्र भेजकर, आजम खान और अब्दुल्ला आजम को मुमताज पार्क के पास स्थित कब्रिस्तान में होने वाली नमाज-ए-जनाजा में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

फरहान खान ने पत्र में लिखा कि उनके मामा आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खान इस समय रामपुर जिला जेल में बंद हैं. आजम खान की भाभी सलमा शहनाज का निधन हो गया है और उन्हें यह अधिकार है कि वे अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें.

