प्रयागराज में नकली दरोगा बनकर घूम रहा जीशान जाकिर तमंचे के साथ गिरफ्तार

प्रयागराज में नकली दरोगा बनकर घूम रहा जीशान जाकिर तमंचे के साथ गिरफ्तार

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में करेली थाना पुलिस ने नकली दरोगा के नाम से पहचाने जाने वाले चकिया निवासी जीशान जाकिर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है. दरअसल, देर रात करेली के अकबरपुर इलाके में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष की ओर से जीशान भी वहां पहुंचा था और तमंचा लहराकर लोगों को धमकी दे रहा था. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने करेली थाने के प्रभारी को सूचना दे दी. जीशान माफिया अतीक अहमद के मोहल्ले का ही रहने वाला बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस ने घेराबंदी कर जीशान को दबोच लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए. जीशान के खिलाफ पहले से ही फायरिंग और बमबाजी के कई मामले दर्ज हैं. एसीपी राजकुमार मीणा ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

अतीक के बेटे अली से थी करीबी

गौरतलब है कि जीशान प्रयागराज के चकिया इलाके का रहने वाला है, जिसे माफिया अतीक अहमद का गढ़ माना जाता है. अतीक अहमद के बेटे अली से उसकी काफी करीबी बताई जाती है. इससे पहले भी जीशान रंगदारी वसूलने के लिए कई लोगों पर हमला और बमबाजी कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर चुका है. कुछ साल पहले वह प्रयागराज के घूरपुर क्षेत्र में दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों को धमकाने पहुंचा था, लेकिन तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया था.

बताया जा रहा है कि जीशान को माफिया अतीक अहमद के कुछ करीबी प्रॉपर्टी डीलरों का संरक्षण मिला हुआ था, ताकि वह जमीन के मामलों में लोगों को डराकर दबाव बना सके. इस मामले में एसीपी राजकुमार मीणा ने बताया कि गिरफ्तार युवक के खिलाफ पहले से कई गंभीर केस दर्ज हैं और उसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है.

