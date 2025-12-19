Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में कहा कि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है, लेकिन मामला गंभीर होने के कारण इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखना आवश्यक था. कल सदन में विपक्ष के नेता के रूप में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया गया. अपने वक्तव्य में उन्होंने यह अपेक्षा जताई कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस अपेक्षा पर तुरंत सहमति जताई. इसी सकारात्मक और भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक और लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर एक सुखद संदेश गया.

विपक्ष ने दो घंटे में पेश किया अविश्वास प्रस्ताव

परंतु अफसोस, अभी यह घटना दो घंटे भी नहीं बीती थी कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया. इस प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षरों की जांच करने पर पाया गया कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि या तो नेता विपक्ष को इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था या फिर पता होने के बावजूद उन्होंने इसे आने दिया. माननीय अध्यक्ष महोदय ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया. सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.

