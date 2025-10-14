फटाफट पढ़ें

यूपी में मौसम सुहावना, हल्की धूप

14 अक्टूबर को शुष्क, साफ आसमान

वाराणसी व पूर्वांचल में रात- सुबह ठंड

अक्टूबर में तापमान 28-35°C, स्थिर

रात में बाराबंकी, कानपुर, अयोध्या ठंडे

UP Weather Today : उत्तर प्रदेश में मौसम फिलहाल सुहावना बना हुआ हैं. हल्की हवाओं के साथ दिन में हल्की गर्मी और धूप का अनुभव हो रहा है, जबकि शाम को ठंड़क बढ़ रही है. जल्दी ही कंबल और रजाई की जरूरत महसूस होने लगेगी. मौसम विभाग के अनुसार, दिवाली के बाद ठंड और बढे़गी.

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क हैं, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सिहरन महसूस होने लगी हैं. आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. 14 अक्टूबर को प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. सुबह हल्की धुंध रह सकती है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी.

सुबह और रात में ठंड का अहसास बढ़ा

पिछले 48 घंटे में वाराणसी और पूर्वांचल के मौसम में बदलाव देखने को मिला है. सुबह और रात में अब ठंड का एहसास होने लगा है. जहां पहले महीनों तक गर्मी लोगों को परेशान करती रही, वहीं अब धूप और गर्मी का प्रभाव दोपहर तक ही सीमित देखा जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सूर्योदय से पहले गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो रही है. 15 और 16 अक्टूबर को मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है. इस दौरान शुष्क मौसम रहेगा और आसमान साफ रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 19 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है और कहीं भी बारिश या बादलों की चेतावनी नहीं दी गई हैं.

दिवाली के बाद और तेज होगी

अक्टूबर का महीना आने के बाद प्रदेश के तापमान में भी कमी आई हैं. जिसके चलते लोगों को ठंड महसूस हो रही हैं. अगले पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. प्रदेश में दिवाली के बाद ठंड तेजी से बढ़ सकती हैं.

यूपी में रात के समय तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई हैं. बीते 24 घंटों में बाराबंकी, कानपुर नगर, अयोध्या, शाहजहांपुर और हरदोई सबसे ठंडे रहे, जहां रात का न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप