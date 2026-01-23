Delhi-NCR Weather : दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से ठंडी से राहत थी। ऐसा माना जा रहा था कि अब ठंडी धीरे-धीरे कम ही होती जाएगी, लेकिन इस बीच मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। शुक्रवार यानी आज सुबह-सुबह दिल्ली एनसीआर में बिजली कड़कने के साथ बारिश हुई है। इसके साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे ठंडी में इजाफा हो सकता है।

कई हिस्सों के लिए ‘नाउकास्ट’ चेतावनी

मौसम में बदलाव को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने 23 जनवरी को दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों के लिए ‘नाउकास्ट’ (Nowcast) चेतावनी भी जारी की है। IMD के मुताबिक, अगले दो से तीन घंटे दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम बारिश (5-15 मिमी/घंटा) होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में आज बारिश की संभावना है। आईएमडी दवारा जारी चेतावनी के अनुसार, पंजाब, हरियाणा में पूर्वी राजस्थान दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR के शहरों में आज बारिश हो सकती है। इससे दिल्ली में एनसीआर में जिंदगी का काल बने प्रदूषण का स्तर भी गिर सकता है।

इन शहरों में बदलेगा मौसम का मिजाज

बता दें कि दिल्ली के सभी जिलों सहित हरियाणा के अंबाला और करनाल, पंजाब के लुधियाना और चंडीगढ़, तथा राजस्थान के अजमेर और सीकर जैसे जिलों में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम का मिजाज बदलने की चेतावनी देते हुए विभाग ने लोगों को सावधानी भी बरतने की सलाह दी है। कहा गया है कि, बारिश के दौरान या तेज हवाएं चलने के दौरान पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें। इसके सआथ ही र गैर-जरूरी यात्रा से भी बचने की सलाह दी है।

