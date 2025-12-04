Punjab

पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध”: 335 स्थानों पर छापेमारी, 103 तस्कर गिरफ्तार और 45 लोगों को पुनर्वास हेतु प्रेरित

Ajay Yadav4 December 2025 - 8:35 AM
Punjab News :
पंजाब में "युद्ध नशों विरुद्ध": 335 स्थानों पर छापेमारी, 103 तस्कर गिरफ्तार और 45 लोगों को पुनर्वास हेतु प्रेरित

Punjab News : पंजाब पुलिस ने नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चल रहे अभियान “युद्ध नशों विरुद्ध” के 277वें दिन 335 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान 103 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 79 नई एफआईआर दर्ज की गईं. अब तक 277 दिनों में कुल 39,078 नशा तस्कर पकड़े जा चुके हैं.

इन छापों में पकड़े गए नशा तस्करों के कब्जे से 1.5 किलोग्राम हेरोइन, 1 किलोग्राम अफीम, 5 किलोग्राम भुक्की, 5040 नशीली गोलियाँ और 12,370 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

मुख्यमंत्री के निर्देश और सब-कमेटी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज. को पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के लिए निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, नशों के खिलाफ अभियान की निगरीनी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी गठित की गई है.

335 स्थानों पर छापेमारी और 356 जांच

इस ऑपरेशन के दौरान 70 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में एक हजार से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 335 स्थानों पर छापेमारी की है, उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 356 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की है.

ध्यान देने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति-इन्फोर्समेंट, डी-ऐडिक्शन और प्रीवेंशन (ईडीपी)-लागू की है. इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने आज 45 लोगों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार कराने के लिए प्रेरित किया है.

