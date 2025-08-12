UP Assembly : यूपी विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हुआ और सदन में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान में बहस हो गई. फहीम इरफान ने आरोप लगाते हुए कहा कि जल-जीवन मिशन के तहत गांवों में आधे-अधूरे काम हुए हैं. बहुत सारे गांवों में पानी नहीं आ रहा है, यहां-वहां पानी की टंकियां गिर रही हैं. मंत्री ने जो जवाब दिए, वो झूठे हैं.

तभी स्वतंत्र देव ने कहा कि विधायक अपनी बीवी की कसम खा लें कि गांव में पानी नहीं आ रहा है. जिसपर फहीम इरफान से कहा कि बिल्कुल नहीं आ रहा, आप पश्चिमी यूपी का कोई भी जिला चुन लें, वहां गांव में पानी नहीं आ रहा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा. विधायक, सरपंच को कॉल कर लें सब पता चल जाएगा.

