Indigo Flight Crisis : लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो की उड़ान सेवाएं अब तेजी से सामान्य हो रही हैं, उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने अचानक उड़ानों की संख्या बढ़ा दी थी, जिससे समस्याएँ उत्पन्न हुईं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारों की पहचान की जाएगी.

इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान आठवें दिन भी जारी रहा. मंगलवार को बेंगलुरु और हैदराबाद से लगभग 180 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

कुछ उड़ानें अन्य एयरलाइंस को आवंटित

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम को घटाकर कुछ उड़ानों को अन्य एयरलाइंस को आवंटित करेगी, उन्होंने बताया कि इंडिगो वर्तमान में रोजाना लगभग 2,200 उड़ानें चला रही है, जिन्हें कम किया जाएगा.

745 करोड़ रुपये लौटाए

मंत्री ने कहा कि 1 से 8 दिसंबर तक रद्द हुई 7,30,655 उड़ानों के लिए यात्रियों को 745 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं. 9,000 में से 6,000 खोए हुए बैग भी वापस किए जा चुके हैं, शेष बैग मंगलवार तक वितरित कर दिए जाएंगे.

DGCA ने मंगलवार को बताया कि बड़े व्यवधानों के बाद इंडिगो की उड़ानों में 5% की कटौती की गई है. यह कमी सभी मार्गों में लागू है, खासकर उच्च मांग वाले रूट्स पर. DGCA ने इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक नया संशोधित शेड्यूल पेश करने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप