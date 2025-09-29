Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी, अगले पांच दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं

UP Weather Update :
उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी, अगले पांच दिन मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में हल्की बारिश हो रही, शुष्क मौसम भी जारी है
  • अगले पांच दिन में मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं
  • पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है
  • दशहरे पर पूर्वी यूपी में बारिश बढ़ सकती है
  • तापमान 35-37 डिग्री तक, गर्मी में राहत नहीं

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में इस समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो रही हैं. लेकिन, प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ हैं. सुबह से ही आसमान साफ रहता है और धूप निकलने की वजह से उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ी हैं. प्रदेश में आज 29 सितंबर को कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश होगी लेकिन, इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है, हालांकि IMD ने किसी भी क्षेत्र के लिए विशेष चेतावनी जारी नहीं की है. प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा और इन क्षेत्रों में धूप के कारण उमस भरी गर्मी रहेगी.

अगले पांच दिन मौसम में बदलाव की उम्मीद नहीं

प्रदेश में अगले पांच दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. अक्टूबर के महीने में भी कुछ जगहों पर मानसून एक्टिव रह सकता हैं. तीस सितंबर को भी राज्य के किसी हिस्से में तेज बारिश की संभावना नहीं है, दोनों संभागों में शुष्क मौसम और कहीं-कहीं मामूली छींटे पड़ने की संभावना हैं.

दशहरे के दौरान मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान पूर्वी यूपी में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है. 1 और 2 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, वहीं पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश की उम्मीद हैं. 4 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश और शुष्क मौसम का सिलसिला जारी रहेगा.

बारिश से गर्मी में राहत की उम्मीद नहीं

उत्तर प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई हैं. हालांकि, कहीं भी भारी बारिश या बिजली की चेतावनी नहीं दी गई हैं. प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहेगा.

मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना जताई हैं. पिछले 24 घंटों में मेरठ में सबसे अधिक तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं, बरेली, मुजफ्फरनगर, बस्ती और गोरखपुर प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे. जहां तापमान 35-37 डिग्री के बीच रहा.

