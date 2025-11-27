फटाफट पढ़ें:

अमृतसर में पुलिस ने 2 भाई पकड़े

उनके पास 2.5 किलो IED मिले

साथ में 2 मोबाइल फोन बरामद

दोनों पाकिस्तान हैंडलर से जुड़े

शांति भंग करने की साजिश पकड़ी

Amritsar News : भारत-पाक सीमा से सटे क्षेत्र में देहाती पुलिस ने ट्रैप ऑपरेशन के दौरान 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से 2.5 किलो इम्प्रोवाइज्ड विस्फोट डिवाइस (IED) और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए.

खूफिया एजैंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर देहाती पुलिस ने ट्रैप लगाकर युवराज और आकाशदीप नामक दो भाइयों को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई थाना घरिंडा की देख-रेख में की गई. डी.जी.पी. पंजाब गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपी गांव रणिके के निवासी हैं.

दोनों पाकिस्तान हैंडलर से जुड़े

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार दोनों भाई पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे. पुलिस ने अदालत के निर्देश पर दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है. सीमा रेंज के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस संदीप गोयल ने बताया कि ये दोनों भाई पंजाब की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने के लिए आतंकवादी गतिविधि की साजिश रच रहे थे.

