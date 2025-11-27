Punjab

ट्रैप ऑपरेशन में 2 भाइयों को गिरफ्तार, 2.5 किलो IED और मोबाइल फोन बरामद

Ajay Yadav27 November 2025 - 9:39 AM
1 minute read
Amritsar News :
ट्रैप ऑपरेशन में 2 भाइयों को गिरफ्तार, 2.5 किलो IED और मोबाइल फोन बरामद

फटाफट पढ़ें:

  • अमृतसर में पुलिस ने 2 भाई पकड़े
  • उनके पास 2.5 किलो IED मिले
  • साथ में 2 मोबाइल फोन बरामद
  • दोनों पाकिस्तान हैंडलर से जुड़े
  • शांति भंग करने की साजिश पकड़ी

Amritsar News : भारत-पाक सीमा से सटे क्षेत्र में देहाती पुलिस ने ट्रैप ऑपरेशन के दौरान 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से 2.5 किलो इम्प्रोवाइज्ड विस्फोट डिवाइस (IED) और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए.

खूफिया एजैंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर देहाती पुलिस ने ट्रैप लगाकर युवराज और आकाशदीप नामक दो भाइयों को गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई थाना घरिंडा की देख-रेख में की गई. डी.जी.पी. पंजाब गौरव यादव ने बताया कि दोनों आरोपी गांव रणिके के निवासी हैं.

दोनों पाकिस्तान हैंडलर से जुड़े

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार दोनों भाई पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में थे. पुलिस ने अदालत के निर्देश पर दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है. सीमा रेंज के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस संदीप गोयल ने बताया कि ये दोनों भाई पंजाब की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने के लिए आतंकवादी गतिविधि की साजिश रच रहे थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 November 2025 - 9:39 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of सीएम मान ने जापान के साथ पंजाब की रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी को मजबूत किया

सीएम मान ने जापान के साथ पंजाब की रणनीतिक औद्योगिक साझेदारी को मजबूत किया

27 November 2025 - 9:05 AM
Photo of तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार

तरनतारन में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़े दो तस्कर गिरफ्तार

27 November 2025 - 8:28 AM
Photo of पंजाब सरकार ने 2026 त्योहारों का कैलेंडर जारी किया, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

पंजाब सरकार ने 2026 त्योहारों का कैलेंडर जारी किया, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज

26 November 2025 - 6:06 PM
Photo of मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाया सवाल : पीएम आनंदपुर साहिब शहीदी समारोह में नहीं पहुंचे

मंत्री अमन अरोड़ा ने उठाया सवाल : पीएम आनंदपुर साहिब शहीदी समारोह में नहीं पहुंचे

26 November 2025 - 1:10 PM
Photo of चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

चंडीगढ़ में किसानों की रैली, PU कैंपस बंद, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक रूट देखें

26 November 2025 - 12:33 PM
Photo of बमियाल में नशा तस्कर का अवैध मकान ध्वस्त, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

बमियाल में नशा तस्कर का अवैध मकान ध्वस्त, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

26 November 2025 - 11:33 AM
Photo of 350वीं शहादत पर CM मान और केजरीवाल ने संगत के साथ की अरदास

350वीं शहादत पर CM मान और केजरीवाल ने संगत के साथ की अरदास

26 November 2025 - 10:46 AM
Photo of अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मॉक ड्रिल, NSG और पंजाब पुलिस के जवान तैनात

अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मॉक ड्रिल, NSG और पंजाब पुलिस के जवान तैनात

25 November 2025 - 7:23 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत दिवस पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने संगत में शामिल होकर की ये अरदास

25 November 2025 - 3:58 PM
Photo of जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हादसा, आर्मी Truck पलटा

25 November 2025 - 3:18 PM
Back to top button