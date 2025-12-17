Road Accident : उत्तराखंड में ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर पीएनबी सिटी गेट के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक नियंत्रण खोकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार चार युवकों की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात हुए इस हादसे में कार इतनी भीषण तरीके से ट्रक से टकराई कि कार के नीचे फंसे सवारों के अंग इधर-उधर बिखर गए, उन्हें बाहर निकालने के लिए कार को कटर से काटना पड़ा. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार अनियंत्रित होने का कारण एक गाय को बचाने का प्रयास था.

गाय को बचाने में अनियंत्रित हुई कार

पुलिस के अनुसार, हरिद्वार की ओर से तेज गति से आ रही एक्सयूवी कार के सामने अचानक एक गाय आ गई. गाय को बचाने के प्रयास में चालक ने कार को बाईं ओर मोड़ा, लेकिन कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे खड़े हरियाणा के पंजीकरण वाले ट्रक से टकरा कर उसके नीचे चली गई. हादसे में कार सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान ऋषिकेश के धीरज जायसवाल (31), हरिओम पांडेय (22), करण प्रसाद (23) और सत्यम कुमार (20) के रूप में हुई है.

