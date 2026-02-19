Mathura Accident : उत्तर प्रदेश के मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र में एक कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मरने वाले लोग महावन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और राजस्थान के डीग में एक शादी समारोह में जा रहे थे. मृतकों में तीन लोग एक ही परिवार के थे. बताया जा रहा है कि तीनों भाई थे.

मिली जानकारी के मुताबकि, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरागई, टकराने के बाद गोवर्धन ड्रेन (नहर) में गिर गई. ड्रेन में पानी अधिक था. पूरी कार पानी में डूब गई. आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर कार सवारों को बचाने के लिए ड्रेन में छलांग लगा दी. करीब पौना घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी. इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से रस्सी डालकर कार को ड्रेन से बाहर निकाला गया. कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने देर रात मृतकों के परिजनों से संपर्क किया और हादसे की सूचना दी.

कार डिवाइडर से टकराकर गोवर्धन ड्रेन में गिरी

वहीं एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि महावन थाना क्षेत्र के गांव बलदेवगढ़ निवासी राहुल, अमित, मोहित अपने एक दोस्त के साथ बुधवार रात आठ बजे राजस्थान के डींग जा रहे थे. मगोर्रा थाना क्षेत्र के गांव नगला देविया के पास मोड़ पर उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और गोवर्धन ड्रेन में गिर गई. हादसा देख पास की शराब दुकान के सेल्समैन और आसपास के लोगों ने शोर मचाया. नाले में पानी का बहाव तेज होने के कारण तुरंत मदद नहीं हो सकी. करीब आधे घंट बाद ग्रामीण रस्सी लेकर पहुंचे और पुलिस की मदद से लगभग पौना घंटे की मशक्कत के बाद कार में फंसे चारों युवकों को बाहर निकाल लिया गया.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान कर ली गई है. राहुल वर्मा, निवासी बलदेव गढ़ मोहल्ला महावन, अमित और मोहित निवासी गांव प्रेमनगर कलां महावन के रहने वाले थे. एक व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. अमित और मोहित स्टूडेंट थे जबकि राहुल वर्मा सिलाई का काम करता था.

