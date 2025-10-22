Biharराज्य

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज: वायरल वीडियो ने चुनावी माहौल में बढ़ाई गर्मी

Amzad Khan22 October 2025 - 6:06 PM
2 minutes read
Tejashwi Yadav Nitish Kumar Viral Video

फटाफट पढ़ें

* तेजस्वी ने नीतीश का वीडियो साझा किया
* नीतीश ने महिला उम्मीदवार को माला दी
* संजय झा ने हस्तक्षेप किया, मजाक हुआ
* वीडियो वायरल, राजनीतिक चर्चा तेज हुई
* घटना का चुनावी असर चर्चा में है

Bihar News : बिहार में विधानसभा चुनावों की राजनीति लगातार गर्म है. इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज करते हुए अपने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया है. वीडियो में सीएम नीतीश कुमार की एक अनोखी हरकत दिखाई गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है.

वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला उम्मीदवार को फूलों की माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे. इस बीच, जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने हाथ बढ़ाते हुए नीतीश कुमार को इशारा किया. इसके बाद नीतीश कुमार ने संजय कुमार झा की ओर देखकर कहा, “ये गजब आदमी है भाई, हाथ आगे क्यों करते हो.” इस दौरान एक संक्षिप्त लेकिन दिलचस्प वार्ता देखने को मिली.

संजय झा के हस्तक्षेप पर चुटीला नजारा बना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार को संबोधन कर रहे थे और महिला उम्मीदवार को माला पहनाने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान संजय कुमार झा ने हाथ बढ़ाया, जिससे नीतीश कुमार ने उन्हें रोकते हुए कहा कि माला सीधे हाथ में दे दीजिए. इसके बावजूद नीतीश कुमार ने महिला उम्मीदवार के गले में माला डाल दी. यह दृश्य काफी चुटीला था राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चा का विषय बन गया.

सोशल मीडिया वायरल से चुनावी असर

तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के जरिए जनता के सामने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने यह हरकत क्यों की. उन्होंने लिखा, “मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो भाषण पढ़ें, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं?”. वहीं, इस तरह की हरकतों का सोशल मीडिया पर वायरल होना नेताओं के व्यक्तित्व और उनके चुनावी छवि पर असर डाल सकता है.

सोशल मीडिया पर तेज राजनीतिक चर्चा

खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना किस विधानसभा क्षेत्र में हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. कुछ लोग इसे हल्के-फुल्के मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, जबकि विपक्षी इसे मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाने का जरिया बना रहे हैं.

इस घटना से यह भी साफ हो गया है कि चुनावी मौसम में हर छोटी घटना मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़ा आकार ले सकती है. नेताओं के व्यवहार, उनके इशारे और छोटे-छोटे संवाद भी जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं. अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी इस वायरल वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और इस घटना का चुनावी असर कितना पड़ता है.

यह भी पढ़ें http://अमृतसर में दो व्यक्ति RPG और लॉन्चर सहित गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan22 October 2025 - 6:06 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में क्रॉस-बॉर्डर हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा, चार गिरफ्तार

पंजाब में क्रॉस-बॉर्डर हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा, चार गिरफ्तार

22 October 2025 - 8:05 PM
Photo of पंजाब में धान खरीद सीज़न: 4.32 लाख किसानों को एम.एस.पी. का लाभ, लिफ्टिंग 71% तक पहुंची

पंजाब में धान खरीद सीज़न: 4.32 लाख किसानों को एम.एस.पी. का लाभ, लिफ्टिंग 71% तक पहुंची

22 October 2025 - 7:32 PM
Photo of विश्वकर्मा दिवस पर बोले मंत्री तरुनप्रीत सिंह, वैश्विक औद्योगिक विकास के प्रतीक हैं भगवान विश्वकर्मा

विश्वकर्मा दिवस पर बोले मंत्री तरुनप्रीत सिंह, वैश्विक औद्योगिक विकास के प्रतीक हैं भगवान विश्वकर्मा

22 October 2025 - 6:35 PM
Photo of पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी, काम कर गया मान सरकार का प्लान              

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी, काम कर गया मान सरकार का प्लान              

22 October 2025 - 4:57 PM
Photo of तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान : जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख रुपये तक बीमा

तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान : जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी, 5 लाख रुपये तक बीमा

22 October 2025 - 3:24 PM
Photo of Yudh nashon virudh: 234वें दिन पंजाब पुलिस ने 11 नशा तस्करों को 4.2 किलोग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

Yudh nashon virudh: 234वें दिन पंजाब पुलिस ने 11 नशा तस्करों को 4.2 किलोग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार

22 October 2025 - 3:19 PM
Photo of पंजाब शिक्षा मंत्री का सभी कुलपतियों और कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश, “गुरु तेग बहादुर साहिब जी पर आयोजित करें सेमिनार”

पंजाब शिक्षा मंत्री का सभी कुलपतियों और कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश, “गुरु तेग बहादुर साहिब जी पर आयोजित करें सेमिनार”

22 October 2025 - 2:35 PM
Photo of Amritsar terrorist attack averted : अमृतसर में दो व्यक्ति RPG और लॉन्चर सहित गिरफ्तार

Amritsar terrorist attack averted : अमृतसर में दो व्यक्ति RPG और लॉन्चर सहित गिरफ्तार

22 October 2025 - 1:26 PM
Photo of सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की ‘जलेबी राजनीति’ पर कसा तंज, बीजेपी ने विपक्ष पर किया हमला

सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की ‘जलेबी राजनीति’ पर कसा तंज, बीजेपी ने विपक्ष पर किया हमला

22 October 2025 - 1:11 PM
Photo of बहू थी पसंद तो बेटा लगा राह का कांटा, बेटे का कातिल बने पूर्व डीजीपी

बहू थी पसंद तो बेटा लगा राह का कांटा, बेटे का कातिल बने पूर्व डीजीपी

21 October 2025 - 4:43 PM
Back to top button