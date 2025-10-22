फटाफट पढ़ें

* तेजस्वी ने नीतीश का वीडियो साझा किया

* नीतीश ने महिला उम्मीदवार को माला दी

* संजय झा ने हस्तक्षेप किया, मजाक हुआ

* वीडियो वायरल, राजनीतिक चर्चा तेज हुई

* घटना का चुनावी असर चर्चा में है

Bihar News : बिहार में विधानसभा चुनावों की राजनीति लगातार गर्म है. इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज करते हुए अपने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा किया है. वीडियो में सीएम नीतीश कुमार की एक अनोखी हरकत दिखाई गई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है.

वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला उम्मीदवार को फूलों की माला पहनाने की कोशिश कर रहे थे. इस बीच, जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने हाथ बढ़ाते हुए नीतीश कुमार को इशारा किया. इसके बाद नीतीश कुमार ने संजय कुमार झा की ओर देखकर कहा, “ये गजब आदमी है भाई, हाथ आगे क्यों करते हो.” इस दौरान एक संक्षिप्त लेकिन दिलचस्प वार्ता देखने को मिली.

संजय झा के हस्तक्षेप पर चुटीला नजारा बना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार को संबोधन कर रहे थे और महिला उम्मीदवार को माला पहनाने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान संजय कुमार झा ने हाथ बढ़ाया, जिससे नीतीश कुमार ने उन्हें रोकते हुए कहा कि माला सीधे हाथ में दे दीजिए. इसके बावजूद नीतीश कुमार ने महिला उम्मीदवार के गले में माला डाल दी. यह दृश्य काफी चुटीला था राजनीतिक दृष्टि से भी चर्चा का विषय बन गया.

सोशल मीडिया वायरल से चुनावी असर

तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के जरिए जनता के सामने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने यह हरकत क्यों की. उन्होंने लिखा, “मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो भाषण पढ़ें, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं?”. वहीं, इस तरह की हरकतों का सोशल मीडिया पर वायरल होना नेताओं के व्यक्तित्व और उनके चुनावी छवि पर असर डाल सकता है.

सोशल मीडिया पर तेज राजनीतिक चर्चा

खबर लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना किस विधानसभा क्षेत्र में हुई. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है. कुछ लोग इसे हल्के-फुल्के मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, जबकि विपक्षी इसे मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाने का जरिया बना रहे हैं.

इस घटना से यह भी साफ हो गया है कि चुनावी मौसम में हर छोटी घटना मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़ा आकार ले सकती है. नेताओं के व्यवहार, उनके इशारे और छोटे-छोटे संवाद भी जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए चर्चा का विषय बन जाते हैं. अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी इस वायरल वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और इस घटना का चुनावी असर कितना पड़ता है.

