आगरा से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई

17 छात्राओं ने शोषण का आरोप लगाया

उस पर फर्जी नंबर प्लेट का केस है

हॉस्टल में कैमरे लगाने का आरोप भी

पहले भी उस पर आरोप लग चुके हैं

Swami Chaitanyanand Arrest : दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया है. छात्राओं के आरोप के बाद से ही चैतन्यानंद फरार चल रहा था. चैतन्यानंद पर यौन शोषण के अलावा भी कई गंभीर आरोप लगे हैं.

बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेट में स्वामी चैतन्यानंद पर 17 लड़कियों ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर के बाद से चैतन्यानंद फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप गंभीर हैं, इसलिए आरोपी से पुलिस का पूछताछ आवश्यक है.

फर्जी नंबर प्लेट और धोखाधड़ी का भी केस

बीते दिनों श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 17 छात्राओं ने यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए बताया था कि चैतन्यानंद रात को जबरदस्ती उन्हें अपने बेडरूम में बुलाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था. इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में भी सीसीटीवी लगाने का आरोप सामने आया है. पुलिस ने यौन शोषण के अलावा स्वामी चैतन्यानंद पर फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग करने और धर्म का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी का भी केस दर्ज किया है. आरोप लगने के बाद से दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को ढूंढ रही थी. रविवार को पुलिस ने आगरा से आरोपी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया.

9 साल पहले एक छात्रा ने स्वामी चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाया था. उसने कहा था कि चैतन्यानंद उसे गंदी नजरों से देखता और बड़े-बड़े होटलों में साथ चलने के लिए कहता था. इसके अलावा कई लड़कियों ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद उन्हें विदेश भी साथ ले जाने का लालच देता था. उनसे कहता था कि उनकी बात मानें तो उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए पैसे देगा.

