Delhi NCR

17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार

Ajay Yadav28 September 2025 - 9:39 AM
2 minutes read
Swami Chaitanyanand Arrest :
17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • आगरा से चैतन्यानंद की गिरफ्तारी हुई
  • 17 छात्राओं ने शोषण का आरोप लगाया
  • उस पर फर्जी नंबर प्लेट का केस है
  • हॉस्टल में कैमरे लगाने का आरोप भी
  • पहले भी उस पर आरोप लग चुके हैं

Swami Chaitanyanand Arrest : दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया है. छात्राओं के आरोप के बाद से ही चैतन्यानंद फरार चल रहा था. चैतन्यानंद पर यौन शोषण के अलावा भी कई गंभीर आरोप लगे हैं.

बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेट में स्वामी चैतन्यानंद पर 17 लड़कियों ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. एफआईआर के बाद से चैतन्यानंद फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप गंभीर हैं, इसलिए आरोपी से पुलिस का पूछताछ आवश्यक है.

फर्जी नंबर प्लेट और धोखाधड़ी का भी केस

बीते दिनों श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 17 छात्राओं ने यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए बताया था कि चैतन्यानंद रात को जबरदस्ती उन्हें अपने बेडरूम में बुलाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था. इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में भी सीसीटीवी लगाने का आरोप सामने आया है. पुलिस ने यौन शोषण के अलावा स्वामी चैतन्यानंद पर फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग करने और धर्म का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी का भी केस दर्ज किया है. आरोप लगने के बाद से दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को ढूंढ रही थी. रविवार को पुलिस ने आगरा से आरोपी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया.

9 साल पहले एक छात्रा ने स्वामी चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाया था. उसने कहा था कि चैतन्यानंद उसे गंदी नजरों से देखता और बड़े-बड़े होटलों में साथ चलने के लिए कहता था. इसके अलावा कई लड़कियों ने आरोप लगाया कि स्वामी चैतन्यानंद उन्हें विदेश भी साथ ले जाने का लालच देता था. उनसे कहता था कि उनकी बात मानें तो उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए पैसे देगा.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav28 September 2025 - 9:39 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गांधीवादी को देशद्रोही कहना गलत: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार

गांधीवादी को देशद्रोही कहना गलत: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर संजय सिंह का केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार

26 September 2025 - 10:07 PM
Photo of सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए अरविंद केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आए अरविंद केजरीवाल, केंद्र की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

26 September 2025 - 11:23 AM
Photo of अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

अनुराग ढांडा का तगड़ा आरोप: लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ चुनावी छल, हरियाणा की महिलाओं के साथ हुआ धोखा

25 September 2025 - 7:52 PM
Photo of सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया, कर दी बड़ी मांग

23 September 2025 - 3:47 PM
Photo of देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में धूप, बिहार-उत्तराखंड में बारिश के आसार

देशभर में बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली में धूप, बिहार-उत्तराखंड में बारिश के आसार

21 September 2025 - 7:54 AM
Photo of दिल्ली में कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

दिल्ली में कई स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

20 September 2025 - 9:17 AM
Photo of DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

DUSU चुनाव 2025: ABVP ने भारी बढ़त से जीते तीन पद, आर्यन मान बने अध्यक्ष, NSUI ने हासिल की उपाध्यक्ष सीट

19 September 2025 - 5:14 PM
Photo of धमाका करने आए थे, ड्रामा करके गए’, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

धमाका करने आए थे, ड्रामा करके गए’, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

18 September 2025 - 2:34 PM
Photo of संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

15 September 2025 - 10:05 PM
Photo of ASAP का रणनीतिक कदम: इस बार नहीं लड़ेंगे DUSU चुनाव, 2026 में करेंगे वापसी

ASAP का रणनीतिक कदम: इस बार नहीं लड़ेंगे DUSU चुनाव, 2026 में करेंगे वापसी

12 September 2025 - 9:31 PM
Back to top button