Uttar Pradesh

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, सपा और पीड़ित परिवार ने स्वागत किया

Ajay Yadav29 December 2025 - 3:32 PM
2 minutes read
Political Reaction :
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, सपा और पीड़ित परिवार ने स्वागत किया

Political Reaction : उन्नाव रेप केस में सजा पाए कुलदीप सेंगर की जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया और कहा कि कमजोर पैरवी की वजह से सेंगर को जमानत मिल गई थी. सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है.

वहीं, उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगने पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि “बीजेपी का असली चरित्र और चेहरा सामने आ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी कभी बलात्कारियों की सजा माफ करती है और कभी उनके पक्ष में खड़ी रहती है. फखरूल ने कहा कि कुलदीप सेंगर के मामले में भी मुकदमा और कार्रवाई हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाई.

पीड़ित परिवार की न्याय की उम्मीद बनी

सपा नेता ने कहा कि कमजोर पैरवी की वजह से हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. सपा समझती है कि पीड़ित परिवार जो इस बात से गुस्से में था और पीड़ित परिवार को सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय की आस थी. इसके बाद निश्चित रूप से परिवार की न्याय की आस अब जीवित रहेगी.

अगले चार सप्ताह में होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है और किसी भी अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. साथ ही, कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

सेंगर की बेल के बाद सड़कों पर विरोध

आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर उन्हें बेल पर रिहा करने के आदेश दिए थे, आदेश के बाद पीड़िता इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई थी. इसके बाद इस फैसले का सड़कों पर काफी विरोध भी देखने को मिला था.

ये भी पढ़ें – उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 December 2025 - 3:32 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, SC के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया

जेल से बाहर नहीं आएगा कुलदीप सेंगर, SC के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया

29 December 2025 - 2:26 PM
Photo of प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां पूरी, जानें श्रद्धालुओं के लिए क्या-क्या है व्यवस्था?

प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां पूरी, जानें श्रद्धालुओं के लिए क्या-क्या है व्यवस्था?

28 December 2025 - 3:18 PM
Photo of माता-पिता के बीच अनबन ने ले ली बेटे की जान, आत्महत्या से पहले लगाया दर्दनाक स्टेटस

माता-पिता के बीच अनबन ने ले ली बेटे की जान, आत्महत्या से पहले लगाया दर्दनाक स्टेटस

28 December 2025 - 2:44 PM
Photo of काशी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, होटल और धर्मशालाएं फुल

काशी में नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, होटल और धर्मशालाएं फुल

28 December 2025 - 11:51 AM
Photo of बागपत खाप पंचायत का बड़ा फरमान, लड़कों के इन चीजों पर लगाई पाबंदी

बागपत खाप पंचायत का बड़ा फरमान, लड़कों के इन चीजों पर लगाई पाबंदी

27 December 2025 - 4:07 PM
Photo of अयोध्या में VIP पास पर लगी रोक, दर्शन और आरती के लिए होगी समस्या, डिटेल में पढ़ें

अयोध्या में VIP पास पर लगी रोक, दर्शन और आरती के लिए होगी समस्या, डिटेल में पढ़ें

27 December 2025 - 2:36 PM
Photo of काशी में नए साल की तैयारी जोरों पर, पांच लाख से ज्यादा पर्यटक आने की संभावना

काशी में नए साल की तैयारी जोरों पर, पांच लाख से ज्यादा पर्यटक आने की संभावना

27 December 2025 - 2:13 PM
Photo of अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

26 December 2025 - 4:25 PM
Photo of लंदन में मौलाना शम्सुल हुदा खान पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज

लंदन में मौलाना शम्सुल हुदा खान पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज

26 December 2025 - 2:51 PM
Photo of टीईटी को लेकर अफजाल अंसारी का विरोध, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप

टीईटी को लेकर अफजाल अंसारी का विरोध, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप

26 December 2025 - 2:00 PM
Back to top button