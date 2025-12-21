Uttar Pradesh

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना : प्रदूषण, चुनाव और ग्रामीण रोजगार पर उठाए सवाल

UP News :
सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना : प्रदूषण, चुनाव और ग्रामीण रोजगार पर उठाए सवाल

UP News : समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने वायु प्रदूषण, चुनावी राजनीति और ग्रामीण रोजगार योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि सरकार केवल बयानबाजी करती है, लेकिन संसद और जमीन दोनों स्तरों पर कोई ठोस काम नहीं हुआ. वीरेंद्र सिंह के अनुसार, जब सरकार इस विषय पर सदन में चर्चा तक नहीं करवा सकी, तो उसके जमीनी कामकाज का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी केवल बोलती बहुत है और काम बहुत कम करती है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण देश के लिए गंभीर संकट बन चुका है, लेकिन सरकार इसे केवल बयानबाजी तक सीमित रखती है. मीडिया को दिए बयान में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर होती तो संसद में व्यापक चर्चा कर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते. उनका आरोप है कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे को भी सरकार राजनीतिक प्राथमिकताओं में पीछे रख रही है.

नकारात्मक मुद्दे और डर से चुनाव

वहीं, चुनावी राजनीति पर टिप्पणी करते हुए सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी हमेशा नकारात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरती है. उन्होंने कहा कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या बिहार, बीजेपी यह कभी नहीं बताती कि उसने सकारात्मक रूप से कौन से विकास कार्य किए हैं. इसके बजाय, घुसपैठियों के नाम पर डर की राजनीति की जाती है. वीरेंद्र सिंह के अनुसार, चुनाव के समय जनता में डर पैदा करके वोट मांगे जाते हैं.

ग्रामीण मजदूर शहर भेजे जा रहे

ग्रामीण रोजगार और पलायन के मुद्दे पर ‘विकसित भारत ग्राम योजना’ को लेकर भी वीरेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों से जुड़ी और रोजगार गारंटी से संबंधित है, जिसका उद्देश्य गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकना होना चाहिए. उनका आरोप है कि योजना को कमजोर बनाकर सरकार का छिपा एजेंडा ग्रामीण मजदूरों को शहरों में भेजना है, ताकि उद्योगपतियों और अमीरों के करीबी लोगों को सस्ता श्रम मिल सके.

घुसपैठ और नकारात्मक राजनीति पर सवाल

साथ ही घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने सरकार से 10 साल का हिसाब मांगा और पूछा कि कितने घुसपैठियों को रोका गया, निकाला गया या डिटेंशन सेंटर भेजा गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को नकारात्मक राजनीति छोड़कर अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाना चाहिए, तभी यह साफ होगा कि जनता उन्हें कितना सम्मान देती है.

