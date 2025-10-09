Uttar Pradesh

कानपुर मिश्री बाजार में मस्जिद के पास दो स्कूटी में धमाका, महिला सहित 6 घायल

Ajay Yadav9 October 2025 - 10:56 AM
2 minutes read
Kanpur News :
कानपुर मिश्री बाजार में मस्जिद के पास दो स्कूटी में धमाका, महिला सहित 6 घायल

फटाफट पढ़ें

  • मिश्री बाजार में स्कूटर धमाका, छह घायल
  • धमाके से दुकानों में दरारें आईं
  • पुलिस ने बम निरोधक दस्ता तैनात किया
  • अवैध पटाखा कारोबार पर सख्त कार्रवाई
  • पुलिसकर्मियों पर भी हो सकती जांच

Kanpur News : उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के मूलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्री बाजार में बीते बुधवार शाम करीब 7:30 बजे हुए एक भीषण धमाके से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. यह धमाका मस्जिद के पास हुआ. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि यह लगभग 500 मीटर के दायरे में सुनी गई, जिसके चलते बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

धमाके के की आवाज से आस-पास की कई दुकानों और मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं. घटना में कुल छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है. घायलों को तुरंत पुलिस की सहायता से उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इलाके में बम निरोधक दस्ता तैनात

धमाके की सूचना मिलते ही कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल, जॉइंट कमिश्नर आशुतोष सिंह और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस नें इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है, साथ ही कई थानों की फोर्स और बम निरोधक दस्ते को तैनात किया गया है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने बताया कि मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार में शाम करीब 7:15 बजे दो स्कूटी में धमाका हुआ. इस घटना में छह लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और सभी की हालत खतरे से बाहर है.

धमाका स्कूटर की वस्तु से माना जा रहा

पुलिस प्रारंभिक जांच के आधार पर मान रही है कि ये धमाका दो स्कूटियों में रखी किसी वस्तु के कारण हुआ. फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिससे संदिग्ध वस्तु, बैटरी फटना या किसी साजिश की संभावना भी शामिल है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है. स्कूटी की पहचान हो गई है और उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की जाएगी. यह हादसा है या साजिश, यह जांच के बाद ही पता चलेगा.

कुछ कर्मियों पर गाज गिरने की संभावना

कानपुर कमिश्नर ने बताया कि घटना वाले इलाके में अवैध रूप से पटाखों का बाजार चल रहा था. घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान शुरू कर दी गई है. लोकल इंटेलीजेंस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है. पुलिस इस मामले को गंभीर मानते हुए अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि जहां पर ये धमाका हुआ है, वह मूलगंज थाने से कुछ ही दूरी पर है, ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस की नाक के नीचे अवैध पटाखों का कारोबार अब तक कैसे चल रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है.

