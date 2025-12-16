Ramgopal Yadav : केंद्र सरकार आज लोकसभा में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पेश करेगी. समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजपी को बापू के नाम से नफरत है और सपा इसका समर्थन कभी नहीं करेगी.

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि मेरी राय में इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा कि इस विधेयक के लाने से बीजेपी पर लंबे समय से लगे आरोप- कि वे गांधी जी के विरोधी रहे है और गांधी की हत्या से जुड़े आरोप-सत्य साबित होते नजर आ रहें हैं.

विधेयक में नया नहीं बापू से नफरत सपा समर्थन नहीं

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि इस विधेयक में नया क्या ला रहे हैं? केवल नाम ही तो बदल रहे हैं. बापू के नाम से बीजेपी को इतनी नफरत है तो हम लोग इसका समर्थन नहीं कर सकते, केवल बहुमत के आधार पर बना लें. लेकिन, इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं

राम गोपाल यादव ने वोट चोरी बयान पर प्रतिक्रिया दी

राम गोपाल यादव ने इस दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के वोट चोरी से जुड़े बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें उन दोनों के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी अलग राय हो सकती हैं.

विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

आपको बता दें कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह एक नया क़ानून लाने की तैयारी कर रही है. इसका नाम विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 है. जिसके तहत ग्रामीणों को रोजगार और कमाई के नए मौके मिल सकेंगे.

वहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस मुद्दे पर आज संसद में दोनों तरफ से जोरदार बहस देखने को मिल सकती है.

