Uttar Pradesh

रामगोपाल यादव ने विकसित भारत रोजगार विधेयक का विरोध किया, विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

Ajay Yadav16 December 2025 - 12:14 PM
1 minute read
Ramgopal Yadav :
रामगोपाल यादव ने विकसित भारत रोजगार विधेयक का विरोध किया, विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

Ramgopal Yadav : केंद्र सरकार आज लोकसभा में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पेश करेगी. समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजपी को बापू के नाम से नफरत है और सपा इसका समर्थन कभी नहीं करेगी.

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि मेरी राय में इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा कि इस विधेयक के लाने से बीजेपी पर लंबे समय से लगे आरोप- कि वे गांधी जी के विरोधी रहे है और गांधी की हत्या से जुड़े आरोप-सत्य साबित होते नजर आ रहें हैं.

विधेयक में नया नहीं बापू से नफरत सपा समर्थन नहीं

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि इस विधेयक में नया क्या ला रहे हैं? केवल नाम ही तो बदल रहे हैं. बापू के नाम से बीजेपी को इतनी नफरत है तो हम लोग इसका समर्थन नहीं कर सकते, केवल बहुमत के आधार पर बना लें. लेकिन, इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं

राम गोपाल यादव ने वोट चोरी बयान पर प्रतिक्रिया दी

राम गोपाल यादव ने इस दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के वोट चोरी से जुड़े बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें उन दोनों के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन हर किसी की अपनी अलग राय हो सकती हैं.

विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

आपको बता दें कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह एक नया क़ानून लाने की तैयारी कर रही है. इसका नाम विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 है. जिसके तहत ग्रामीणों को रोजगार और कमाई के नए मौके मिल सकेंगे.

वहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस मुद्दे पर आज संसद में दोनों तरफ से जोरदार बहस देखने को मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत की गैरहाजिरी, अब इस तारीख को होगी सुनवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 December 2025 - 12:14 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बस्ती में भीषण सड़क हादसा : तीर्थयात्रियों की बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल

बस्ती में भीषण सड़क हादसा : तीर्थयात्रियों की बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल

16 December 2025 - 11:28 AM
Photo of UP में ठंड और घना कोहरा, विजिबिलिटी घटने से सड़क-रेल-हवाई यातायात प्रभावित

UP में ठंड और घना कोहरा, विजिबिलिटी घटने से सड़क-रेल-हवाई यातायात प्रभावित

16 December 2025 - 8:29 AM
Photo of ग्रेटर नोएडा : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में 14 गाड़ियां आपस में टकराईं, 4 घायल

ग्रेटर नोएडा : ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में 14 गाड़ियां आपस में टकराईं, 4 घायल

15 December 2025 - 2:07 PM
Photo of आगरा में घना कोहरा, ताजमहल देखना पड़ा मुश्किल, पर्यटक मायूस

आगरा में घना कोहरा, ताजमहल देखना पड़ा मुश्किल, पर्यटक मायूस

15 December 2025 - 12:56 PM
Photo of अखिलेश यादव ने सीएम योगी के SIR बयान पर कसा तंज, कहा- ‘बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..’

अखिलेश यादव ने सीएम योगी के SIR बयान पर कसा तंज, कहा- ‘बीजेपी मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..’

15 December 2025 - 11:25 AM
Photo of पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

पंकज चौधरी निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पीयूष गोयल ने किया ऐलान

14 December 2025 - 3:34 PM
Photo of यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

यूपी में कफ सिरप तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एफएसडीए ने दो फर्मों के लाइसेंस रद्द किए

14 December 2025 - 2:15 PM
Photo of नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

14 December 2025 - 11:47 AM
Photo of Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

13 December 2025 - 5:50 PM
Photo of पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

13 December 2025 - 3:36 PM
Back to top button