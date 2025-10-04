फटाफट पढ़ें

उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत मिली है

34 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है

तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना

5 से 7 अक्टूबर तक ओलावृष्टि हो सकती है

बारिश का दौर 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहाना हो गया है. शुक्रवार को पूर्वी यूपी के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली. आज 4 अक्टूबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश, मेघगर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना हैं, लेकिन इन जिलों के लिए किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई हैं. जबकि पूर्वी संभाग में आज लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

तेज हवाएं और ओलावृष्टि की चेतावनी

प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आज तेज आंधी के साथ 34 से अधिक जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है. इसके अलावा, कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

जानकारी के अनुसार, बारिश का यह सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है. 5 से 7 अक्टूबर के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है. इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है. वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

