Punjab

पंजाब में सेवा डिलीवरी नेटवर्क होंगे और मजबूत, खोले जाएंगे 54 नए सेवा केंद्र

Karan Panchal17 December 2025 - 1:24 PM
2 minutes read
Punjab News
पंजाब में सेवा डिलीवरी नेटवर्क होंगे और मजबूत, खोले जाएंगे 54 नए सेवा केंद्र

Punjab News : पंजाब सरकार ने नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में अपने सेवा केंद्रों का विस्तार कर रही है। इसके तहत अब 54 नए सेवा केंद्र खोले जाएंगे।

इन नए केंद्रों के खुलने के बाद पूरे पंजाब में नागरिक सेवा केंद्रों की संख्या 598 हो जाएगी। यह जानकारी सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने दी।इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को जल्दी और आसानी से सेवाएं देना और लंबित मामलों को कम करना है।

डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम लिया भाग

यह घोषणा मगसीपा में मंत्री की अध्यक्षता में नागरिक सेवा प्रदान करने तथा सेवा केंद्र के संचालन संबंधी हुई व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान की गई। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, और सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के. तिवारी तथा डायरेक्टर (जीजी एंड आईटी) विशेष सारंगल भी बैठक में शामिल रहे।

सेंड बैक मामलों में आई गिरावट

बैठक में पंजाब भर के मौजूदा 544 सेवा केंद्रों की मिसाली कार्यप्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें 263 शहरी तथा 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं। ये आत्म-निर्भर केंद्र 465 सरकारी-से-नागरिक (G2C) तथा 7 कारोबार-से-नागरिक (B2C) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

बैठक में पेंडेंसी, सेवा-वार प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा उठाए गए आपत्तियां तथा ऑनलाइन फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि यह भी सामने आया है कि सेंड बैक मामलों की संख्या में गिरावट आई है जो कि अनावश्यक आपत्तियों में कटौती को दर्शाती है।

बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को इनाम

सरकार की जीरो पेंडेंसी के प्रति वचनबद्धता को दोहराते हुए अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए, कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदन प्रक्रिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले तथा जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

96.3 प्रतिशत आवेदनों पर हुई कार्रवाई

जीजी एंड आईटी मंत्री ने ई-सेवा, एम-सेवा तथा वट्सऐप के जरिए ऑनलाइन सत्यापन के लिए 100 प्रतिशत फील्ड सत्यापन अथॉरिटी पटवारी/सरपंच/नंबरदार/एम.सी. को शामिल करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की।

नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96.3 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। अमन अरोड़ा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि नए सेवा केंद्रों के लिए सभी निर्माण गतिविधियां 15 जनवरी, 2026 तक पूरी कर ली जाएं।

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ता अनुभव, कुशलता तथा सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार ‘तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम तथा नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल (connect.punjab.gov.in) भी शुरू किया है।

यह भी पढ़ें- पंजाब में इतिहास रचेगा संगत, 50 लाख श्रद्धालु करेंगे छोटे साहिबजादों को सलाम, जानिए कैसे सरकार ने बनाया विशेष इंतजाम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal17 December 2025 - 1:24 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब-चंडीगढ़ में ठंड, 19-21 दिसंबर को कोहरा, 20 दिसंबर हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

पंजाब-चंडीगढ़ में ठंड, 19-21 दिसंबर को कोहरा, 20 दिसंबर हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

17 December 2025 - 12:53 PM
Photo of पंजाब में इतिहास रचेगा संगत, 50 लाख श्रद्धालु करेंगे छोटे साहिबजादों को सलाम, जानिए कैसे सरकार ने बनाया विशेष इंतजाम

पंजाब में इतिहास रचेगा संगत, 50 लाख श्रद्धालु करेंगे छोटे साहिबजादों को सलाम, जानिए कैसे सरकार ने बनाया विशेष इंतजाम

17 December 2025 - 12:50 PM
Photo of पंजाब-यूके रणनीतिक संवाद : CM भगवंत सिंह मान ने ब्रिटेन के साथ व्यावसायिक और रणनीतिक संबंधों को किया मजबूत

पंजाब-यूके रणनीतिक संवाद : CM भगवंत सिंह मान ने ब्रिटेन के साथ व्यावसायिक और रणनीतिक संबंधों को किया मजबूत

17 December 2025 - 12:06 PM
Photo of मोहाली अदालत का बड़ा फैसला, हेड कांस्टेबल को 4 साल की सजा, इतने हजार रिश्वत का है मामला

मोहाली अदालत का बड़ा फैसला, हेड कांस्टेबल को 4 साल की सजा, इतने हजार रिश्वत का है मामला

17 December 2025 - 11:55 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’: 290वें दिन पंजाब पुलिस ने 76 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 2.2 KG हेरोइन समेत अफीम बरामद

‘युद्ध नशों विरूद्ध’: 290वें दिन पंजाब पुलिस ने 76 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 2.2 KG हेरोइन समेत अफीम बरामद

17 December 2025 - 11:21 AM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर ने ब्रिटिश कोलंबिया स्पीकर से मुलाकात की, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर विचार-विमर्श

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने ब्रिटिश कोलंबिया स्पीकर से मुलाकात की, दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर विचार-विमर्श

17 December 2025 - 11:13 AM
Photo of पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण पर ध्यान, मंत्री मोहिंदर भगत ने लंबित मामलों का प्राथमिक निपटारा सुनिश्चित किया

पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण पर ध्यान, मंत्री मोहिंदर भगत ने लंबित मामलों का प्राथमिक निपटारा सुनिश्चित किया

17 December 2025 - 9:29 AM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा एन.एच.एम. के अंतर्गत ए.एन.एम. एवं स्टाफ नर्सों की 1,568 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा एन.एच.एम. के अंतर्गत ए.एन.एम. एवं स्टाफ नर्सों की 1,568 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी

17 December 2025 - 9:03 AM
Photo of पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ 1.61 करोड़ रुपये से जल संकट और सीपेज अध्ययन की मंजूरी दी

पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ 1.61 करोड़ रुपये से जल संकट और सीपेज अध्ययन की मंजूरी दी

16 December 2025 - 5:20 PM
Photo of सीएम मान शहीदी सभा को लेकर सख्त, फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता इंतजाम के आदेश

सीएम मान शहीदी सभा को लेकर सख्त, फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता इंतजाम के आदेश

16 December 2025 - 1:27 PM
Back to top button