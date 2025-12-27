Punjab

पंजाब में निवेश का तूफान, उद्योग मंत्री ने कंपनियों से की निवेश और विस्तार की वचनबद्धता

Punjab Invest
Punjab Invest : उद्योग एवं वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज एम.एस.एम.ई. (लघु, छोटे और मध्यम उद्यम) क्षेत्र पर केंद्रित एक पीसी को संबोधित करते हुए राज्यभर के MSME के लिए सहायक, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण सृजित करने के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

इन्वेस्ट पंजाब के तहत त्वरित मंजूरियां

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने MSME को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे उपायों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके अंतर्गत सुदृढ़ नीतिगत समर्थन, सरल एवं समयबद्ध नियामक प्रक्रियाएं तथा ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से परियोजनाओं को त्वरित मंज़ूरियां और उनके सुचारु क्रियान्वयन में सहायता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि MSME पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो रोजगार सृजन, नवाचार और संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकास और उत्पादकता पर ध्यान

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग भागीदारों के साथ उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने के लिए निरंतर संपर्क में है और उद्यमों को प्रक्रियागत बाधाओं के बजाय विकास और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

MSME के साथ मिलकर काम

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने निरंतर संवाद, समय पर सुविधाएं और उद्योग-पक्षीय सुधारों के माध्यम से MSME के साथ मिलकर काम करने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया, ताकि पंजाब उद्यम और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना रहे।

पंजाब में निवेश और विस्तार योजनाएं

इस दौरान भागीदार कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से जुड़ने के बाद अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए और अब तक प्रदान की गई सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने पंजाब में अपने भावी निवेश और विस्तार योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया।

इकोसिस्टम को मजबूती, रोजगार के नए अवसर

इन कंपनियों ने ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन एवं कृषि-आधारभूत संरचना तथा नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 400 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी। इन निवेशों से पंजाब के एम.एस.एम.ई. इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

कंपनी-वार निवेश प्रस्ताव-

जय पार्वती फोर्ज (ऑटो कंपोनेंट्स), एस.ए.एस. नगर – ₹300 करोड़ रुपए
कोवा फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड (ऑटो कंपोनेंट्स/फास्टनर), लुधियाना – ₹50 करोड़ रुपए
लूथरा कोल्ड स्टोरेज (कोल्ड चेन/एग्री-लॉजिस्टिक्स), लुधियाना – ₹10–12 करोड़ रुपए
मोहाली लॉजिस्टिक्स (वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स), एस.ए.एस. नगर – ₹10 करोड़ रुपए
रोशनी रिन्यूएबल्स एल.एल.पी. (नवीकरणीय ऊर्जा—सोलर मैन्युफैक्चरिंग), फतेहगढ़ साहिब – ₹100 करोड़ रुपए (चरण-I) तथा आगामी चरणों में ₹300 करोड़ रुपए

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्रतिनिधियों में लूथरा कोल्ड स्टोरेज से राघव लूथरा एवं डेनिस लूथरा, कोवा फास्टनर्स से ऋषि गुप्ता, जय पार्वती फोर्ज से एस.एस. चौहान, मोहाली लॉजिस्टिक्स से हरवीर सिंह तथा रोशनी रिन्यूएबल्स एल.एल.पी. के निदेशक जसपाल सिंह शामिल रहे।

