Punjab

पंजाब सरकार का सतत ऊर्जा और हरित खेती में प्रगति : सौर ऊर्जा, बायोगैस और नवीकरणीय प्रोजेक्ट से खुशहाल भविष्य की दिशा

Ajay Yadav20 December 2025 - 11:31 AM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब सरकार का सतत ऊर्जा और हरित खेती में प्रगति : सौर ऊर्जा, बायोगैस और नवीकरणीय प्रोजेक्ट से खुशहाल भविष्य की दिशा

Punjab News : पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने वर्ष 2025 के दौरान नवीकरणीय क्षेत्र में हुई बेमिसाल प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) द्वारा खेती अवशेषों और सौर ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पंजाब को सुंदर एवं स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि अब सूरज से घरों और खेतों को ऊर्जा मिल रही है. खेती अवशेषों से स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि पेडा ने अपनी विकास-मुखी नीतियों से पंजाब के सतत भविष्य की रचना की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.

सौर ऊर्जा से पंजाब में मजबूती

मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सौर ऊर्जा से पंजाब का रिश्ता इस वर्ष और भी गहरा हुआ है क्योंकि जुलाई 2025 में बठिंडा के गांव भागी बांदर में 4 मेगावाट क्षमता का एक ग्राउंड-माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और बठिंडा के कोठे मल्लुआना तथा शेरगढ़ में 4-4 मेगावाट के दो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं. पेडा ने कृषि क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए बठिंडा जिले के पीरकोट फीडर पर सोलर ग्रिड-कनेक्टेड 16 कृषि पंप भी लगाए हैं और 4 और पंप स्थापित किए जा रहे हैं.

रूफटॉप प्लांट और स्ट्रीट लाइटें लगाई गई

इसके साथ ही पेडा ने राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर 4,850 ऑफ-ग्रिड स्टैंडअलोन सोलर वाटर पंप भी लगाए हैं. इसके अलावा मॉडल सोलर विलेज (गांव) योजना के तहत स्वावलंबी ऊर्जा हब में बदलने के लिए 277 गांवों की पहचान की गई है. इस वर्ष 148 सरकारी इमारतों पर 2.6 मेगावाट के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट भी लगाए गए हैं और 4,169 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटें 299 गांवों को रोशन कर रही हैं, जो अंधेरा होने पर लोगों के सुखमय जन-जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित बना रही हैं, उन्होंने कहा कि इसके अलावा 65 गांवों में और 1,221 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं.

पंजाब में सीबीजी और नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट

खेतों में लिखी जा रही सफलता की इबारत को साझा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 822 टन सीबीजी प्रति दिन की कुल क्षमता वाले 57 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं. ये प्रोजेक्ट चालू होने पर सालाना 27 लाख टन से अधिक पराली की खपत करेंगे. इसके अलावा कुल 107.48 टीपीडी क्षमता वाले छह सीबीजी प्रोजेक्ट कार्यशील हैं. इसके साथ ही पांच कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट और बठिंडा में एक प्रमुख बायो-इथेनॉल फैसिलिटी स्थापना के बाद सालाना 3.3 लाख टन से अधिक पराली की खपत करेंगे, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अवशेष प्रबंधन नहीं; बल्कि एक सर्कुलर इकोनॉमी की रचना है जहां खेती अवशेषों का कुशल प्रबंधन विकास एवं प्रगति के साथ-साथ स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में योगदान देता है, उन्होंने कहा कि पंजाब एक अनोखा और सतत ऊर्जा बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है, उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 40 मेगावाट का कैनाल-टॉप सोलर प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन के साथ-साथ भूमि संभाल और पानी की बचत को सुनिश्चित बनाएगा, उन्होंने कहा कि बटाला शुगर मिल में 14 मेगावाट का को-जेनरेशन प्लांट और धारीवाल में 2 मेगावाट का मिनी हाइडल प्रोजेक्ट पंजाब सरकार द्वारा हर नवीकरणीय स्रोत का कुशल उपयोग सुनिश्चित बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

एनईसीए 2025 स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड विजेता

मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि ऊर्जा दक्षता और ग्रीन ऊर्जा क्षेत्र में पेडा के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, उन्होंने कहा कि एनईसीए 2025 के तहत स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड (ग्रुप-3) में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों पेडा को दूसरे अवार्ड से सम्मानित किया गया है.

पंजाब में हरित और खुशहाल भविष्य की दिशा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के अथक प्रयासों ने एक ही तीर से ऊर्जा संभाल, खुशहाल किसानी और वातावरण संभाल के लिए एक नयी राह बनायी है. अमन अरोड़ा ने कहा कि असल प्रगति उस किसान में देखी जा सकती है, जिसकी सिंचाई लागत घटी है, गांव का चौक जो सोलर लाइटों से जगमगा रहा है और स्वच्छ हवा जिसमें हम सांस लेते हैं. उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोशन, हरा-भरा और अधिक खुशहाल पंजाब रच रहे हैं, जैसा कि हमने वादा किया था.

पंजाब में ऊर्जा में स्वावलंबन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कहा कि पंजाब सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा को अपना ही नहीं रहा, बल्कि इसे अपने विकास के ताने-बाने का हिस्सा भी बना रहा है, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का हर प्रोजेक्ट ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबन, आर्थिक मजबूती और स्वच्छ वातावरण की दिशा में एक सोचा-समझा एवं प्रभावशाली कदम है.

ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav20 December 2025 - 11:31 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

20 December 2025 - 12:14 PM
Photo of Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

20 December 2025 - 11:30 AM
Photo of पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

20 December 2025 - 10:41 AM
Photo of “युद्ध नशों विरूद्ध” : 293वें दिन, पंजाब पुलिस ने 61 नशा तस्करों को 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया

“युद्ध नशों विरूद्ध” : 293वें दिन, पंजाब पुलिस ने 61 नशा तस्करों को 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया

20 December 2025 - 9:42 AM
Photo of पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

20 December 2025 - 9:16 AM
Photo of लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

19 December 2025 - 3:20 PM
Photo of लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक बैठक, पंजाब में स्मार्टफोन और एम्बुलेंस के लिए बड़ा फंडिंग ऐलान

लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक बैठक, पंजाब में स्मार्टफोन और एम्बुलेंस के लिए बड़ा फंडिंग ऐलान

19 December 2025 - 12:35 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 15 जिलों के 2440 लोगों को मिलेगी 12.44 करोड़ की मदद

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 15 जिलों के 2440 लोगों को मिलेगी 12.44 करोड़ की मदद

19 December 2025 - 11:57 AM
Photo of जालंधर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज

जालंधर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज

19 December 2025 - 11:34 AM
Photo of अमृतसर में तस्करी कार्टेल का भंडाफोड़, 4.5 किलो हेरोइन और पिस्तौल के साथ तीन गिरफ्तार

अमृतसर में तस्करी कार्टेल का भंडाफोड़, 4.5 किलो हेरोइन और पिस्तौल के साथ तीन गिरफ्तार

19 December 2025 - 11:33 AM
Back to top button