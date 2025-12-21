Punjab

पेड़ों की कटाई पर सख्ती से लेकर प्रकृति संरक्षण तक, पंजाब सरकार के बड़े फैसले जानिए

Karan Panchal21 December 2025 - 6:38 PM
3 minutes read
Punjab Green Revolution
पेड़ों की कटाई पर सख्ती से लेकर प्रकृति संरक्षण तक, पंजाब सरकार के बड़े फैसले जानिए

Punjab Green Revolution : प्रदेश भर में वन क्षेत्र के अंतर्गत रकबे में वृद्धि के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित पर्यावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ष 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं।

युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा पंजाब

इन महत्वपूर्ण पहलों में 8 वन एवं प्रकृति जागरूकता पार्कों का विकास शामिल है। इनमें से ग्रीनिंग पंजाब मिशन के तहत चार पार्क पठानकोट में, 2 पटियाला में तथा 1-1 अमृतसर और होशियारपुर में विकसित किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है।

पर्यावरण पार्क किए जा रहे विकसित

उल्लेखनीय है कि पठानकोट में गांव घरोटा में 0.50 हेक्टेयर, गांव कटारूचक में 0.75 हेक्टेयर, हैबत पिंडी में 0.60 हेक्टेयर क्षेत्र में पंचायत भूमि पर तथा आई.टी.आई. बमियाल में पर्यावरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार पटियाला में बैरन माइनर सहित दो स्थानों पर पर्यावरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। अमृतसर में गांव जगदेव कलां में पर्यावरण पार्क बनाया जा रहा है, जबकि होशियारपुर के बसी पुरानी में एक वन चेतना प्रगति पर है।

इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल का कार्य

हैबत पिंडी में पार्क के संबंध में इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि झूलों और ओपन एयर शेल्टर (गज़ेबो) की स्थापना इस समय चल रही है। घरोटा में भी इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा झूलों और ओपन एयर शेल्टर (गज़ेबो) की स्थापना जारी है। गांव कटारूचक में इंटरलॉकिंग टाइलों वाले नेचर ट्रेल और झूलों की स्थापना का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है।

जाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ एक्ट, 2025

राज्य सरकार का यह सदैव प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक हरियाली सुनिश्चित की जाए और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए जाएं। इसी क्रम में वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग, पंजाब ने ‘पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ एक्ट, 2025’ का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य हरित आवरण बनाए रखना, पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ मिट्टी संरक्षण करना है।

एक ट्री ऑफिसर का प्रावधान

यह अधिनियम पंजाब के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। अधिनियम के अनुसार नगर परिषद, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, टाउन एरिया समिति या किसी भी शहरी विकास प्राधिकरण/इकाई की सीमाओं में यह लागू होगा। इसमें एक ट्री ऑफिसर का भी प्रावधान है, जिसका अर्थ है पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों में एक कार्यकारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी। इस अधिनियम को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2 पवित्र वनों के विकास का अभियान

इसके अतिरिक्त वर्ष 2025-26 के दौरान ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी हरियावल संकल्प’ के तहत प्रत्येक जिले में वन महोत्सव मनाने के साथ-साथ हर जिले में 3.50 लाख पौधे लगाने का अभियान भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही ‘श्री गुरु तेग बहादुर पवित्र वन योजना’ के अंतर्गत 52 पवित्र वनों के विकास का अभियान भी आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थानों में 289 तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 83 नानक बगिचियों के विकास का संकल्प भी लिया गया है।

इसके अलावा छत्तबीड़ चिड़ियाघर में 1.33 करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने का काम पूरा करने के साथ-साथ इसके सौंदर्यीकरण और विभिन्न सुविधाओं के अपग्रेडेशन का काम भी पूरा किया गया है।

ये भी पढ़ें- Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 December 2025 - 6:38 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में सड़कों और पुलों का बंपर विकास, 2920 करोड़ की योजना से जुड़ी नई कनेक्टिविटी और चौड़ीकरण की तैयारी

पंजाब में सड़कों और पुलों का बंपर विकास, 2920 करोड़ की योजना से जुड़ी नई कनेक्टिविटी और चौड़ीकरण की तैयारी

21 December 2025 - 6:04 PM
Photo of पंजाब सरकार की बड़ी योजना, हरभजन सिंह ETO ने सड़क अवसंरचना सुधार का लिया संकल्प

पंजाब सरकार की बड़ी योजना, हरभजन सिंह ETO ने सड़क अवसंरचना सुधार का लिया संकल्प

21 December 2025 - 12:52 PM
Photo of चौथी मेगा PTM में अभिभावकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह, 23 लाख से ज्यादा माता-पिता हुए शामिल

चौथी मेगा PTM में अभिभावकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह, 23 लाख से ज्यादा माता-पिता हुए शामिल

21 December 2025 - 12:17 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम अफीम सहित 153 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम अफीम सहित 153 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार

21 December 2025 - 12:06 PM
Photo of पंजाब आबादी अधिनियम 2021 में बड़ा बदलाव, आपत्ति और अपील की समय सीमा घटाई

पंजाब आबादी अधिनियम 2021 में बड़ा बदलाव, आपत्ति और अपील की समय सीमा घटाई

21 December 2025 - 11:30 AM
Photo of नार्को-आतंक मॉड्यूल से जुड़ा आर्मी डेजर्टर और सहयोगी 907 ग्राम हेरोइन, पिस्टल व हैंड ग्रेनेड सहित गिरफ्तार

नार्को-आतंक मॉड्यूल से जुड़ा आर्मी डेजर्टर और सहयोगी 907 ग्राम हेरोइन, पिस्टल व हैंड ग्रेनेड सहित गिरफ्तार

21 December 2025 - 11:23 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने पटियाला फ्लाइंग क्लब में विमानन भविष्य और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत की

सीएम भगवंत मान ने पटियाला फ्लाइंग क्लब में विमानन भविष्य और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत की

21 December 2025 - 9:58 AM
Photo of पंजाब में नई एस.डी.एम और तहसील कॉम्प्लेक्स से राजस्व सेवाएं अब नजदीक

पंजाब में नई एस.डी.एम और तहसील कॉम्प्लेक्स से राजस्व सेवाएं अब नजदीक

21 December 2025 - 9:25 AM
Photo of पंजाब शिक्षा अभियान : चौथी मेगा पीटीएम में 23 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी, घर-स्कूल तालमेल से छात्रों के बेहतर परिणाम पर जोर

पंजाब शिक्षा अभियान : चौथी मेगा पीटीएम में 23 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी, घर-स्कूल तालमेल से छात्रों के बेहतर परिणाम पर जोर

21 December 2025 - 7:57 AM
Photo of इटली में दर्दनाक सड़क हादसा, पंजाबी युवक की मौत, सदमे में परिवार

इटली में दर्दनाक सड़क हादसा, पंजाबी युवक की मौत, सदमे में परिवार

20 December 2025 - 6:50 PM
Back to top button