बाढ़ प्रभावित हर गांव में अधिकारी तैनात

अधिकारी लोगों से सीधे संपर्क बनाएंगे

23 जिलों में 1698 से ज्यादा गांव प्रभावित

राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी

नुकसान का मुआवजा निष्पक्ष तरीके से मिलेगा

Punjab News : पंजाब के बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव और राहत कार्यों की निगरानी को और प्रभावी ढंग से करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज इन कार्यों की निगरानी के लिए प्रत्येक प्रभावित गांव में गजटेड अधिकारी तैनात करने के आदेश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में तैनात किए जाने वाले गजटेड अधिकारी राज्य में गांववासियों और प्रशासन के बीच सीधा संपर्क बनाए रखने को सुनिश्चित करेंगे, उन्होंने कहा कि इससे प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे लोग अधिकारी के साथ अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे, जिससे हर समस्या का तुरंत समाधान हो सकेगा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब तक 23 जिलों के 1698 से अधिक गांव पानी की चपेट में हैं, जिससे 3.80 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं.

राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य पहले ही युद्धस्तर पर चल रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इन कठिन समय में लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पहले ही विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निष्पक्ष ढंग से गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को नुकसान की एक-एक पाई का मुआवजा मिल सके. भगवंत सिंह मान ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार नुकसान की भरपाई में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी.

