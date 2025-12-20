Punjab

Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

Karan Panchal20 December 2025 - 11:30 AM
1 minute read
Punjab News
Punjab News : पंजाब पिछड़ा वर्ग, भूमि विकास एवं वित्त निगम (बैकफिंको) द्वारा राज्य के पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से स्वै-रोजगार स्थापित करने के लिए तथा विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को देश और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह जानकारी बैकफिंको के चेयरमैन संदीप सैनी द्वारा दी गई।

26.12 करोड़ रुपये का ऋण निर्धारित

उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील है। सैनी ने बताया कि बैकफिंको द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान एन.एम.डी. स्कीम के तहत पंजाब राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग (सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्धी और जैन) के लोगों को 1047 लाभाथियों को 26.12 करोड़ रुपये ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 01-04-2025 से 30-11-2025 तक 219 लाभाथियों को 7.22 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए तथा प्रत्यक्ष ऋण स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 18 लाभाथियों को 35.80 लाख रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

इतने करोड़ के ऋण किए गए स्वीकृत

इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष के दौरान दोनों ऋण स्कीमों के तहत 237 लाभाथियों को कुल 7.58 करोड़ रुपये के ऋण स्वै-रोजगार स्थापित करने के लिए दिए जा चुके हैं। एन.एम.डी. स्कीम के तहत दिनांक 19-12-2025 तक कुल 129 लाभाथियों के 4.51 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें- पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

