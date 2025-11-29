Punjab

पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की घोषणा : बैलेट पेपर से मतदान, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित

Ajay Yadav29 November 2025 - 9:20 AM
2 minutes read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें:

  • पंजाब में जिला परिषद व पंचायत चुनाव 14 दिसंबर
  • नामांकन 1 से 4 दिसंबर, जांच 5 दिसंबर
  • मतदान बैलेट पेपर से, पंचायत सफेद, जिला पीला
  • महिलाओं के लिए 50% सीटें, न्यूनतम उम्र 21
  • 96,000 कर्मचारी व 50,000 पुलिस तैनात

Punjab News : पंजाब में फिर चुनावी माहौल है. राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा कर दी गई है. मतदान 14 दिसंबर को होगा जबकि मतगणना 17 दिसंबर को संपन्न होगी. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राज कमल चौधरी ने शुक्रवार को इस चुनाव की घोषणा की. नामांकन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगी, और यह सुबह 11:00 से दोपहर 3:00 बजे तक होगी. इस चुनाव में विशेष बात यह है कि बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही, चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी.

5 दिसंबर को सभी नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी. नामांकन 6 दिसंबर तक वापस लिए जा सकेंगे, और इसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे. इस चुनाव में पंजाब के 1 करोड़ 36 लाख 46,650 मतदाता मतदान करेंगे. मतदान का समय सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा.

नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी

इसके अवाला नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी. चुनाव में 3528 संवेदनशील और 915 अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं. कुल 96000 कर्मचारियों और 50,000 पुलिस जवानों को चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा. वहीं, 21 साल से कम उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी आवश्यक है.

पंजाब में हरित ऊर्जा में निवेश के अवसर

इस चुनाव की खास बात यह है कि मतदान ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होंगा. पंचायत समिति के लिए सफेद रंग का और जिला परिषद के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जाएगा. चुनावी खर्च की सीमा भी तय की गई है. जिला परिषद के प्रत्याशी 255000 रूपये और पंचायत समिति के प्रत्याशी 110000 रूपये तक खर्च कर सकते हैं. पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

