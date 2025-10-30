Delhi NCR

प्रदूषण से बेहाल दिल्ली, कई इलाकों में AQI 380 के पार, हो सकती है हल्की बारिश

Ajay Yadav30 October 2025 - 8:03 AM
2 minutes read
Weather Update :

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठंड और कोहरा
  • प्रदूषण स्तर 300 के पार पहुंचा
  • ज्यादातर इलाकों में हवा ‘बेहद खराब’
  • कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार
  • धीमी हवाओं से नहीं मिलेगी राहत

Weather Update : दिल्ली-NCR में ठंड बढ़ने के साथ मौसम का मिजाज और खराब हो गया है. 30 अक्टूबर की सुबह राजधानी के कई इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा, जबकि धुंध और बादलों ने सड़को पर लोगों की परेशानी बढ़ा दीं.

नई दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 के पार बना हुआ है. धीमी हवाओं के कारण हवा में जहरीले कण घुल गए हैं. 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा प्रदूषण कम करने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे लोगों को दिन रात दोनों समय सांस लेने में दिक्कत हो रही है.

दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘Very Poor’ कैटेगरी में पहुंच गया है. सबसे खराब स्थिति वजीरपुर (389), रोहिणी (381), अशोक विहार (376), सिरिफोर्ट (369), और सोनीया विहार (365) में देखी गई है. जबकि मांडिर मार्ग (336), पंजाबी बाग (359) और आरके पुरम (361) जैसे इलाकों में भी हवा बेहद खराब है. वजीरपुर – 389 AQI, रोहिणी – 381 AQI, सिरिफोर्ट – 369 AQI, पंजाबी बाग – 359 AQI, मांडिर मार्ग – 336 AQI, आईजीआई एयरपोर्ट (297) और लोदी रोड (256) जैसे क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन हवा फिर भी ‘Poor’ कैटेगरी में बनी हुई है.

कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबकि, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना है. इसके असर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में पूरे दिन बादल छाए रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि दोपहर में भी दृश्यता प्रभावित रहने की संभावना है.

धीमी हवाओं से बढ़ा प्रदूषण

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल चार नवंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हवा की रफ्तार लगभग 10 किमी प्रति घंटे तक सीमित रहने के कारण प्रदूषण का स्तर कम होने की उम्मीद नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड और धीमी हवाएं मिलकर हवा को और जहरीला बना रही हैं. फिलहाल राजधानी में ‘क्लीन एयर’ की उम्मीद अगले सप्ताह से पहले नजर नहीं आ रही है.

