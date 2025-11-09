फटाफट पढ़ें

उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी

रजत जयंती समारोह में करेंगे भाग

पीएम ने राज्य के लोगों को दी बधाई

राज्य पर्यटन और विकास में आगे बढ़ा

जनता की सुख-समृद्धि की की कामना

Uttarakhand Anniversary : उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं. वे रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे और कई विकास परियोजनाओं की घोषणा करेंगे. इस अवसर पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों के बधाई भी दी है, उन्होंने कहा कि राज्य निरंतर पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में प्रगति पर है.

पीएम मोदी ने उत्तराखंडवासियों को शुभकामनाएं दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ”उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के सभी भाई और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है. प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहां के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख-समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं.’

उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के मेरे सभी भाई-बहनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रकृति की गोद में बसी हमारी यह देवभूमि आज पर्यटन के साथ-साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहां के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की… — Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2025

