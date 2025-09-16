PM Modi Bihar visit : बिहार चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मिया तेज हो गई है. पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के दौरान राजद यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. पीएम मोदी ने बिहार वासियों को लालू के जंगल राज की याद दिलाते हुए भाजपा की उपलब्धियां गिनाई हैं. पीएम मोदी ने लालू राज में हत्या लूट बलात्कार जैसी घटनाओं को आम बताते हुए राजद पर काफी तीखा प्रहार किया है.

घुसपेठियों की मनमानी नहीं चलेगी -पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर घुसपैठियों को देश में घुसाने और उनके संरक्षण का आरोप लगाते हुए विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया है. पीएम का कहना है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के होते हुए विपक्ष भारत के अंदर घुसपैठियों को घुसाने की हिमाकत नहीं कर सकता है. मोदी ने साफ कहा कि बिहार में घुसपैठियों को मोहरा बना कर सरकार में आना अब असंभव है.

पीएम मोदी ने दी बिहार वासियों को करोड़ो की सौगात

पीएम मोदी ने बिहार के लिए तकरीबन 40000 रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया है. बिहार में मखाना बोर्ड बिहार के विकास के लिए सबसे अच्छा कदम है. इसके अलावा नीतीश सरकार के साथ मिलकर मोदी सरकार बिहार में कई सारी औघोगिक नीतियों पर कार्य कर रही है. नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को उनके द्वारा बिहार के विकास के लिए उठाए गए क़दमों के लिए आभार व्यक्त किया है.

बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया

बिहार में भव्य एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान बिहार के सीएम और एनडीए के प्रमुख साथी नीतीश कुमार ने कहा कि ‘पीएम मोदी देश के साथ-साथ अब बिहार के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं. यह बहुत खुशी की बात है कि वह पूर्णिया पधारे हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी बिजली, रेलवे, नगर विकास से संबंधित 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है. साथ ही चार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है. इन सभी योजनाओं की लागत करीब 40 हजार करोड़ है. इन सभी योजनाओं के लिए मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं.’

