पीएम मोदी ने भावनगर से दिया बड़ा संदेश: आत्मनिर्भर भारत ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कुंजी

Amzad Khan20 September 2025 - 5:04 PM
PM Modi Atmanirbhar Bharat
पीएम मोदी ने भावनगर से आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया और समुद्र से समृद्धि के लिए पोर्ट डेवलपमेंट का शिलान्यास किया

PM Modi Atmanirbhar Bharat : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को दोहराया और कहा कि विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा. मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही दिशा में काम करने की.

समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल

शनिवार को पीएम मोदी गुजरात के भावनगर में आयोजित ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भावनगर में हो रहा है, लेकिन इसका महत्व पूरे हिंदुस्तान के लिए है. 21वीं सदी में भारत समुद्र को नए अवसर के रूप में देख रहा है. इस अवसर पर पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ रुपए का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया. पीएम मोदी ने गुजरात और भावनगर के लोगों को इस दिशा में काम करने की बधाई दी.

दुश्मन को हराना ही होगा

प्रधानमंत्री ने कहा, “दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है. सच्चे अर्थ में हमारा दुश्मन तो अन्य देशों पर हमारी निर्भरता है. यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और इसे हराना हमारा कर्तव्य है.” मोदी ने जोर दिया कि जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता होगी, उतनी ज्यादा देश की विफलता होगी. इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही जरूरी है.

कांग्रेस को भी निशाने पर लिया

इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य को नजरअंदाज किया और लंबे समय तक लाइसेंस-कोटा राज में उलझाया. नतीजा, देश आज भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके वह हकदार था. मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की नीतियों ने देश के नौजवानों का नुकसान किया.

जन्मदिन के बाद पहला गुजरात दौरा

17 सितंबर के जन्मदिन के बाद यह पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा था. उन्होंने भावनगर की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश और दुनिया से मिले प्यार और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं.

