लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

फटाफट पढ़ें:

  • लुधियाना में पेंशनर सेवा मेला
  • मुख्य व उप-खजाना कार्यालय शामिल
  • ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट
  • मेला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक
  • पेंशनरों से सहभागिता का अनुरोध

Punjab News : जिला खजाना कार्यालय लुधियाना और इसके उप-खजाना कार्यालयों में 4 से 6 दिसंबर तक ‘पेंशनर सेवा मेला-2’ आयोजित किया जाएगा. जिला खजाना अधिकारी उपनीत सिंह ने बताया कि वित्त विभाग, पंजाब के निर्देशानुसार यह मेला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. इस बार मेले का आयोजन लुधियाना मुख्य कार्यालय के साथ-साथ समराला, खन्ना, जगराओं, पायल और रायकोट के उप-खजाना कार्यालयों में भी किया जाएगा.

ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट

मेले में पेंशनर सेवा पोर्टल के जरिए पेंशनरों की ई-केवाईसी और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी. इससे पहले, वित्त विभाग पंजाब ने 13 से 15 नवंबर 2025 तक सभी जिला कोषालय कार्यालयों में पेंशनर सेवा मेला आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनरों ने अपनी ई-केवाईसी और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी की थी.

पेंशनर सेवा मेला-2 में शामिल

जिला खजाना अधिकारी लुधियाना, उपनीत सिंह ने सभी पेंशनरों से अनुरोध किया है कि जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाले ‘पेंशनर सेवा मेला-2’ में शामिल होकर इन महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ अवश्य उठाएं.

