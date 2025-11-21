Delhi NCR

गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बरामद हुए 200 से ज्यादा आतंकियों के वीडियो और बम बनाने की ट्रेनिंग

Ajay Yadav21 November 2025 - 1:09 PM
1 minute read
Delhi Blast :
गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बरामद हुए 200 से ज्यादा आतंकियों के वीडियो और बम बनाने की ट्रेनिंग

फटाफट पढ़ें

  • फरीदाबाद और लाल किले ब्लास्ट के संदिग्ध पकड़े गए
  • गिरफ्तारों के फोन से डिलीट डेटा बरामद हुआ
  • मुजम्मिल के फोन में करीब 200 वीडियो मिले
  • 80 वीडियो में ट्रेनिंग और बम बनाने की जानकारी थी
  • भीड़भाड़ वाले इलाकों के वीडियो भी बरामद हुए

Delhi Blast : हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के मामले में और दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के पहले और बाद में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के फोन से डिलीट किए गए डेटा सामने आए हैं.

गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के फोन से मिले डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. इसमें डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के नाम शामिल है.

जम्मिल के फोन में करीब 200 वीडियो मिले

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अकेले मुजम्मिल के मोबाइल में लगभघ 200 वीडियो मिले हैं. इनमे मसूद अजहर, असगर, अन्य जैश कमांडर तथा कई ISIS से जुडे आतंकियों के जहरीले भाषणों के ऑडियो-वीडियो शामिल हैं. करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े रिसर्च सामग्री पर आधारित हैं.

इसके अलावा, मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और अन्य राज्यो के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले मार्केट्स के वीडियो भी बरामद हुए है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 November 2025 - 1:09 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली के तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, प्रिंसिपल को आया ईमेल

दिल्ली के तीन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, प्रिंसिपल को आया ईमेल

20 November 2025 - 6:06 PM
Photo of Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल, AQI 400 पार

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल, AQI 400 पार

20 November 2025 - 1:03 PM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई : जसीर बिलाल गिरफ्तार, बेटे का नाम आने पर पिता की आत्मदाह से मौत

दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई : जसीर बिलाल गिरफ्तार, बेटे का नाम आने पर पिता की आत्मदाह से मौत

20 November 2025 - 9:25 AM
Photo of 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, NIA की ये थी मांग

11 दिन की रिमांड पर भेजा गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, NIA की ये थी मांग

19 November 2025 - 8:02 PM
Photo of गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई लाया गया भारत, NIA ने IGI एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई लाया गया भारत, NIA ने IGI एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

19 November 2025 - 3:22 PM
Photo of Delhi Blast : AIMIM चीफ ने आतंकी उमर का किया पर्दाफाश, सुसाइड बॉम्बर को लेकर क्या बोले ओवैसी?

Delhi Blast : AIMIM चीफ ने आतंकी उमर का किया पर्दाफाश, सुसाइड बॉम्बर को लेकर क्या बोले ओवैसी?

19 November 2025 - 2:19 PM
Photo of भारत लाया जा रहा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, NIA की गिरफ्तारी, सिद्दीकी-मूसेवाला मर्डर का साजिशकर्ता

भारत लाया जा रहा गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, NIA की गिरफ्तारी, सिद्दीकी-मूसेवाला मर्डर का साजिशकर्ता

19 November 2025 - 12:12 PM
Photo of दिल्ली कार ब्लास्ट : उमर का आखिरी वीडियो मिला, जावेद सिद्दीकी ED कस्टडी में

दिल्ली कार ब्लास्ट : उमर का आखिरी वीडियो मिला, जावेद सिद्दीकी ED कस्टडी में

19 November 2025 - 11:42 AM
Photo of दिल्ली में हवा खतरनाक स्तर पर, ग्रैप-4 के बावजूद नहीं मिल रही राहत

दिल्ली में हवा खतरनाक स्तर पर, ग्रैप-4 के बावजूद नहीं मिल रही राहत

19 November 2025 - 9:30 AM
Photo of दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सिद्दीकी ईडी की गिरफ्त में, वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा

दिल्ली ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सिद्दीकी ईडी की गिरफ्त में, वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा खुलासा

19 November 2025 - 8:33 AM
Back to top button