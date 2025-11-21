फटाफट पढ़ें

फरीदाबाद और लाल किले ब्लास्ट के संदिग्ध पकड़े गए

गिरफ्तारों के फोन से डिलीट डेटा बरामद हुआ

मुजम्मिल के फोन में करीब 200 वीडियो मिले

80 वीडियो में ट्रेनिंग और बम बनाने की जानकारी थी

भीड़भाड़ वाले इलाकों के वीडियो भी बरामद हुए

Delhi Blast : हरियाणा के फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के मामले में और दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के पहले और बाद में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों के फोन से डिलीट किए गए डेटा सामने आए हैं.

गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के फोन से मिले डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. इसमें डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के नाम शामिल है.

जम्मिल के फोन में करीब 200 वीडियो मिले

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अकेले मुजम्मिल के मोबाइल में लगभघ 200 वीडियो मिले हैं. इनमे मसूद अजहर, असगर, अन्य जैश कमांडर तथा कई ISIS से जुडे आतंकियों के जहरीले भाषणों के ऑडियो-वीडियो शामिल हैं. करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग और बम बनाने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े रिसर्च सामग्री पर आधारित हैं.

इसके अलावा, मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और अन्य राज्यो के धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले मार्केट्स के वीडियो भी बरामद हुए है.

