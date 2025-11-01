फटाफट पढ़ें

Haryana News : हरियाणा दिवस के उपलक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि 1966 में आज ही के दिन हरियाणा का गठन एक अलग राज्य के रूप में हुआ था. मुख्यमंत्री ने 60वें हरियाणा दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया गया था. 31 अक्टूबर 2025 तक 6 लाख 97 हजार 697 महिलाओं ने सफलतापूर्वक आवेदन किया, जिनमें से जांच उपरांत 5 लाख 22 हजार 162 महिलाएं पात्र पाई गईं.

5 लाख महिलाओं को मिला आर्थिक लाभ

इस योजना का लाभ 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है. योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है. मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर 5 लाख 22 हजार 162 पात्र बहन-बेटियों के खातों में 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की.

मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री लागू की. इस पहल के तहत 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री की जा चुकी हैं. इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री की दशकों पुरानी जटिल प्रक्रिया से लोगों को मुक्ति मिलेगी.

हरियाणा दिवस पर तीन दिवसीय उत्सव शुरू

इस वर्ष हरियाणा दिवस पर तीन दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव हरियाणा वासियों की छह दशकों की श्रम, साधना और सफलताओं की गाथा को समर्पित है. आज से प्रदेश में गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

दो सप्ताह पहले ही सरकार ने जनसेवा के 11 वर्ष पूरे किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के मार्ग पर ले जा रही है. उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र के 217 में से 47 वादे एक वर्ष में पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 158 वादों पर कार्य प्रगति पर है.

सोलर सिस्टम से रोशन हुए घर

गरीबों को बिजली बिल से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना चलाई गई है. इस योजना के तहत अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. दयाल योजना के अंतर्गत 8,299 पात्र परिवारों को लगभग 310 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है.

आज हरियाणा में 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है. पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 61 हजार करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं. हमारी सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया को समाप्त किया है. अब तक 1 लाख 80 हजार युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी सेवाओं में शामिल किया गया है, और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.

महिलाओं व युवाओं को मिला नया अवसर

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार की सुरक्षा प्रदान की गई है. प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या अब 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

स्वास्थ्य, उद्योग और अवसंरचना में बड़ा विस्तार

प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 17 हो गई है, जबकि एमबीबीएस सीटें 700 से बढ़कर 2,385 हो गई हैं. पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 12 लाख 20 हजार 872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 की आधारशिला रखी.

हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का संतुलित विकास ही हमारी सरकार का लक्ष्य है.

