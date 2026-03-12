मौसम

उत्तर-पश्चिम भारत में बदला मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में तपन का कहर

Shanti Kumari12 March 2026 - 8:13 AM
3 minutes read
Weather Update : उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि घाटी और आसपास के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बदलाव से कुछ क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिली है, हालांकि देश के कई हिस्सों में अभी भी तेज गर्मी का असर बना हुआ है।

कश्मीर में तापमान में बड़ी गिरावट

मौसम में आए बदलाव का असर कश्मीर घाटी में साफ दिखाई दे रहा है। बीते दो दिनों में यहां अधिकतम तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को श्रीनगर का अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस था, जो बुधवार को घटकर 12.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। यह सामान्य से करीब 2.2 डिग्री कम है। हालांकि रात का तापमान अभी भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 7.2 डिग्री ज्यादा है।

मौसम विभाग के अनुसार 12 से 15 मार्च के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

हिमाचल में ओलावृष्टि का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में रोहतांग और शिंकुला दर्रे में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने शिंकुला दर्रे को वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के कारण गर्मी बनी हुई है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और मंडी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में 12, 14 और 15 मार्च को ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक वाली बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। मंडी और शिमला जिलों के लिए भी इसी अवधि में यलो अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान और गुजरात में भीषण गर्मी

दूसरी ओर देश के कई मैदानी हिस्सों में गर्मी का असर तेज बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।
इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक और केरल में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

रात का तापमान भी बढ़ा

कई राज्यों में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।
वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों, ओडिशा, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में रात का तापमान 22 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू-कश्मीर के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा बिहार से उत्तरी छत्तीसगढ़ तक निचले क्षोभमंडल में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है।
14 मार्च से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 मार्च तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है।

तापमान में गिरावट के आसार

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले सात दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। वहीं मध्य भारत में तीन दिनों के बाद तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम हो सकता है।

पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगले चार दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी अगले पांच दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। देश के बाकी हिस्सों में फिलहाल तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।

