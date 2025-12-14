Punjab

राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स : वर्ल्ड गत्तका फेडरेशन द्वारा खिलाड़ियों के अनुशासनहीन व्यवहार पर ब्लैक कार्ड लागू

Ajay Yadav14 December 2025 - 8:09 AM
Third National Gatka Refresher Course : गुरद्वारा बाबे के, चंडीगढ़ में शुरू हुए तीसरे राष्ट्रीय गत्तका रिफ्रेशर कोर्स में देश के विभिन्न राज्यों से तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया. नेशनल गत्तका एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गत्तका खेल में तकनीकी मानकों को मजबूत करना, नियमों की समान व्याख्या सुनिश्चित करना और प्रतियोगिताओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना है.

इस कोर्स में विशेषज्ञों ने स्कोरिंग प्रणाली, फाउल मूल्यांकन, प्रतियोगिता योजना, आयोजन प्रबंधन और मैदान संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्याख्यान दिए. गतका अधिकारियों ने व्यवहारिक सत्रों में भी भाग लिया, जिनमें उन्हें निर्णय लेने की क्षमता, नए नियमों के अनुपालन और तकनीकी नियंत्रण को और निखारने का अवसर मिला.

गत्तका खेल में अनुशासन पर महत्वपूर्ण घोषणा

वर्ल्ड गत्तका फेडरेशन के अध्यक्ष एडवोकेट हरजीत सिंह ग्रेवाल ने उद्घाटन सत्र में गत्तका खेल में अनुशासन कायम रखने को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की. गतका प्रोमोटर ग्रेवाल, जो कि नेशनल गत्तका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं, ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय गतका नियमावली में ‘ब्लैक कार्ड’ को चौथे फाउल कार्ड के रूप में शामिल किया गया है, उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य तकनीकी अधिकारियों की गरिमा बनाए रखना, प्रतियोगिताओं के सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों में अनुशासन कायम रखना है. इस दंड कार्ड का उपयोग किसी भी खिलाड़ी के अनुशासनहीन, अशोभनीय या अवांछनीय व्यवहार पर किया जाएगा.

निरंतर प्रशिक्षण से निष्पक्ष खेल

इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट काउंसिल के वाइस चेयरमैन सुखचैन सिंह कलसानी ने कहा कि निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता विकास निष्पक्ष खेल व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है. गतका एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ के चेयरमैन हरदीप सिंह बुट्रेला नगर पार्षद ने बोलते हुए बताया कि ऐसे रिफ्रेशर कोर्स अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ गत्तका खेल की वैश्विक विश्वसनीयता को भी मजबूत करते हैं.

वर्ल्ड गत्तका फेडरेशन की आगामी योजनाएँ

अंतरराष्ट्रीय मामलों के निदेशालय के चेयरमैन फूल राज सिंह ने वर्ल्ड गत्तका फेडरेशन की आगामी योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में विभिन्न देशों में राष्ट्रीय गत्तका फेडरेशनों के गठन, तकनीकी अधिकारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार और अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन की दिशा में कदम तेज किए जाएंगे. फूल राज सिंह ने बताया कि ये प्रयास गत्तका खेल को विश्व खेल मंच पर अधिक प्रभावी रूप से स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण होंगे.

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयारी मजबूत

इस रिफ्रेशर कोर्स में सप्ताहांत तक कार्यशालाएँ, प्रायोगिक सत्र, मूल्यांकन और प्रशिक्षण के लिए मुकाबले आयोजित किए जाएंगे जिनसे सर्टिफाइड अधिकारियों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोगिता और तैयारियों को मजबूत किया जाएगा.

सीनियर और जॉइंट सेक्रेटरी भी उपस्थित

इस मौके पर नेशनल गतका एसोसिएशन के महासचिव हरजिंदर कुमार, गतका एसोसिएशन ऑफ पंजाब के संयुक्त सचिव बलजीत सिंह सैनी, नेशनल कोऑर्डिनेटर हरसिमरन सिंह और स्टेट कोऑर्डिनेटर शेरी सिंह, नरिंदरपाल सिंह सीनियर रेफरी, नरिंदरपाल सिंह जॉइंट सेक्रेटरी हरियाणवी गतका एसोसिएशन और शिव कुमार भी मौजूद थे.

