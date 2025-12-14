Uttar Pradesh

Ajay Yadav14 December 2025 - 11:47 AM
Nadwa Darul Uloom College : लखनऊ स्थित नदवा दारुल उलूम कॉलेज में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है. कॉलेज के प्रिंसिपल सहित चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि फिलीपींस के एक नागरिक को स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना कॉलेज हॉस्टल में ठहराया गया. इस मामले में प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब-रजिस्ट्रार हारून रसीद, वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी और मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी को नामजद किया गया है.

शिकायत में बताया गया कि नदवा दारुल उलूम कॉलेज के हॉस्टल में फिलीपींस का एक नागरिक ठहरा था, लेकिन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई. जबकि नदवा प्रशासन को पहले से निर्देशित किया गया था कि संस्थान में आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक की जानकारी अनिवार्य रूप से पुलिस प्रशासन को दी जाए.

फिलीपींस नागरिक हॉस्टल में ठहरा

इसके बावजूद फिलीपींस का नागरिक कॉलेज के हॉस्टल में ठहरा और इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि नदवा दारुल उलूम लखनऊ में स्थित एक प्रसिद्ध इस्लामी शैक्षणिक संस्थान है. यह देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित इस्लामी सेमिनरियों में शामिल है, जहां पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी कराई जाती है.

