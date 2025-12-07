Punjab News : एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के मोबाइल विंग (एम.वी.) ने टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न तरह के सामान से भरे पांच वाहनों को चेकिंग के दौरान पकड़ लिया. जांच में सभी वाहनों पर टैक्स चोरी की पुष्टि हुई, जिसके बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई की.

यह ऑपरेशन अमृतसर बॉर्डर रेंज के मोबाइल विंग के सहायक कमिश्नर महेश गुप्ता के दिशा-निर्देश पर अंजाम दिया गया. पकड़े गए वाहनों पर विभाग ने कुल 10.49 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

मोबाइल विंग टीम ने की कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार, मोबाइल विंग अमृतसर को सूचना मिली थी कि एक ट्रक बैटरी के स्क्रैप से लदा पंजाब की ओर भेजा जा रहा है और उसमें लगे माल पर बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी की जा रही है. जानकारी मिलते ही सहायक कमिश्नर अमृतसर (एम.वी.) महेश गुप्ता के निर्देश पर ईटीओ पंडित रमन कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम रवाना की गई. इस कार्रवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ सुरक्षा जवान भी मौजूद रहे.

जम्मू–चंडीगढ़ मार्ग पर नाकाबंदी कर ट्रक को रोका

सूत्रों के अनुसार, मिली सूचना के बाद मोबाइल विंग टीम ने ट्रक को पकड़ने के लिए जम्मू से चंडीगढ़ मार्ग पर कई स्थानों पर नाकाबंदी की. इसी दौरान विभाग को जानकारी मिली कि ट्रक रोपड़ क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है. योजना के मुताबिक टीम ने चिन्हित स्थान पर घेरा बनाकर ट्रक को रोक लिया.

ट्रक में पुरानी बैटरी का स्क्रैप बरामद

जांच के दौरान जब दस्तावेज मांगे गए, तो चालक बैटरी स्क्रैप की खरीद से संबंधित मान्य बिल प्रस्तुत नहीं कर सका. चेकिंग में पाया गया कि ट्रक में पुरानी बैटरी का स्क्रैप भरा हुआ है, जिसकी हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भारी मांग रहती है, जहां इसे पिघलाकर नया मटेरियल तैयार किया जाता है. मोबाइल विंग टीम के अनुसार, जब्त माल पर 3 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है.

इसी तरह, मोबाइल विंग टीम को एक अन्य सूचना मिली और उन्होंने अमृतसर-जालंधर मार्ग पर व्यास के निकट एक वाहन को रोका तो उसमें अल्युमिनियम स्क्रैप रखा हुआ था. कार्रवाई के बीच टीम ने उस पर दो लाख 14 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया.

