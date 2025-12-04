फटाफट पढ़ें:

पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरुआत

दो साल की फेलोशिप पूरे भारत के लिए मॉडल

एम्स-मुंबई साझेदारी से 23 जिलों में काम

फेलोज को ट्रेनिंग, मेंटरशिप और वेतन मिलेगा

विशेषज्ञ सहयोग और विज्ञान से नशा नियंत्रण

Punjab News : पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश का पहला सरकारी लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया, जो दर्शाता है कि ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ केवल नारा नहीं बल्कि वास्तविक जमीनी संघर्ष है. यह फेलोशिप 2 साल की होगी और न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे भारत के लिए एक मॉडल साबित होगी .

एम्स मोहाली और टीआईएसएस मुंबई की साझेदारी में शुरू इस पहल से 23 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य और नशा निवारण के काम को नया स्तर मिलेगा. सरकार 35 युवा विशेषज्ञ चुन रही है, जो साइकोलॉजी या सोशल वर्क में पढ़े हैं और मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव रखते हैं. ये फेलो गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर और रिहैब सुविधाओं तक जाकर ऐसा मॉडल लागू करेंगे जो रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को एक साथ जोड़ता है और पूरे भारत के लिए उदाहरण बनेगा.

मेंटरशिप और सम्मानजनक वेतन

सीएम भगवंत मान का मानना है कि नशे से लड़ाई सिर्फ पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के मन को मजबूत करने की जरूरत है. इसी सोच के कारण इस कार्यक्रम में फेलोज को टीआईएसएस मुंबई से विशेष ट्रेनिंग, मेंटरशिप और जमीनी नेतृत्व सीखने का अवसर मिलेगा, उन्हें मासिक 60,000 रुपये का सम्मानजनक वेतन भी मिलेगा, ताकि वे पूरी ऊर्जा के साथ पंजाब के युवाओं और परिवारों के साथ काम कर सकें.

नशा नियंत्रण में विशेषज्ञ और विज्ञान

यह कार्यक्रम असल मायने में पंजाब की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. नशा पहले एक महामारी की तरह फैल चुका था, लेकिन अब राज्य ने विशेषज्ञों के सहयोग से, वैज्ञानिक तरीकों और जनता के बीच उतरकर इसे नियंत्रित करने का फैसला किया है. भगवंत मान ने साबित किया है कि जब इरादा साफ और उद्देश्य जनता की भलाई हो, तो सरकारें सिर्फ बयान नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव लाती हैं.

