Punjab

पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य और नशा नियंत्रण : CM भगवंत मान ने लॉन्च किया देश का पहला सरकारी लीडरशिप प्रोग्राम

Ajay Yadav4 December 2025 - 9:24 AM
2 minutes read
Punjab News :

फटाफट पढ़ें:

  • पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में शुरुआत
  • दो साल की फेलोशिप पूरे भारत के लिए मॉडल
  • एम्स-मुंबई साझेदारी से 23 जिलों में काम
  • फेलोज को ट्रेनिंग, मेंटरशिप और वेतन मिलेगा
  • विशेषज्ञ सहयोग और विज्ञान से नशा नियंत्रण

Punjab News : पंजाब में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश का पहला सरकारी लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया, जो दर्शाता है कि ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ केवल नारा नहीं बल्कि वास्तविक जमीनी संघर्ष है. यह फेलोशिप 2 साल की होगी और न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे भारत के लिए एक मॉडल साबित होगी .

एम्स मोहाली और टीआईएसएस मुंबई की साझेदारी में शुरू इस पहल से 23 जिलों में मानसिक स्वास्थ्य और नशा निवारण के काम को नया स्तर मिलेगा. सरकार 35 युवा विशेषज्ञ चुन रही है, जो साइकोलॉजी या सोशल वर्क में पढ़े हैं और मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव रखते हैं. ये फेलो गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर और रिहैब सुविधाओं तक जाकर ऐसा मॉडल लागू करेंगे जो रोकथाम, उपचार और पुनर्वास को एक साथ जोड़ता है और पूरे भारत के लिए उदाहरण बनेगा.

मेंटरशिप और सम्मानजनक वेतन

सीएम भगवंत मान का मानना है कि नशे से लड़ाई सिर्फ पुलिस या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के मन को मजबूत करने की जरूरत है. इसी सोच के कारण इस कार्यक्रम में फेलोज को टीआईएसएस मुंबई से विशेष ट्रेनिंग, मेंटरशिप और जमीनी नेतृत्व सीखने का अवसर मिलेगा, उन्हें मासिक 60,000 रुपये का सम्मानजनक वेतन भी मिलेगा, ताकि वे पूरी ऊर्जा के साथ पंजाब के युवाओं और परिवारों के साथ काम कर सकें.

नशा नियंत्रण में विशेषज्ञ और विज्ञान

यह कार्यक्रम असल मायने में पंजाब की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. नशा पहले एक महामारी की तरह फैल चुका था, लेकिन अब राज्य ने विशेषज्ञों के सहयोग से, वैज्ञानिक तरीकों और जनता के बीच उतरकर इसे नियंत्रित करने का फैसला किया है. भगवंत मान ने साबित किया है कि जब इरादा साफ और उद्देश्य जनता की भलाई हो, तो सरकारें सिर्फ बयान नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव लाती हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 December 2025 - 9:24 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 335 छापेमारी, 103 तस्कर गिरफ्तार, 45 लोग पुनर्वास के लिए तैयार

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ : 335 छापेमारी, 103 तस्कर गिरफ्तार, 45 लोग पुनर्वास के लिए तैयार

4 December 2025 - 11:04 AM
Photo of पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध”: 335 स्थानों पर छापेमारी, 103 तस्कर गिरफ्तार और 45 लोगों को पुनर्वास हेतु प्रेरित

पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध”: 335 स्थानों पर छापेमारी, 103 तस्कर गिरफ्तार और 45 लोगों को पुनर्वास हेतु प्रेरित

4 December 2025 - 8:35 AM
Photo of पंजाब-जापान की प्रमुख कंपनी T.S.F. के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए MoU साइन

पंजाब-जापान की प्रमुख कंपनी T.S.F. के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए MoU साइन

3 December 2025 - 8:16 PM
Photo of युद्ध नशा विरुद्ध अभियान में नियुक्त होंगे मेंटल हैल्थ फैलो, 60 हज़ार रुपए महीना सैलरी

युद्ध नशा विरुद्ध अभियान में नियुक्त होंगे मेंटल हैल्थ फैलो, 60 हज़ार रुपए महीना सैलरी

3 December 2025 - 7:58 PM
Photo of पंजाब रोडवेज बस से टकराया ट्रक, 4 की मौत, कई घायल

पंजाब रोडवेज बस से टकराया ट्रक, 4 की मौत, कई घायल

3 December 2025 - 2:48 PM
Photo of Bath Castle Firing : लुधियाना में गोलीबारी के बाद मैरिज पैलेस सील, मुख्य आरोपी अरोड़ा अब भी फरार

Bath Castle Firing : लुधियाना में गोलीबारी के बाद मैरिज पैलेस सील, मुख्य आरोपी अरोड़ा अब भी फरार

3 December 2025 - 1:57 PM
Photo of पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

3 December 2025 - 12:45 PM
Photo of लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

3 December 2025 - 12:44 PM
Photo of Punjab News : हिमाचल घूमने गए परिवार के घर चोरी, सोना और कैश लेकर फरार लुटेरे

Punjab News : हिमाचल घूमने गए परिवार के घर चोरी, सोना और कैश लेकर फरार लुटेरे

3 December 2025 - 12:30 PM
Photo of अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शार्प शूटर बलजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार

अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शार्प शूटर बलजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार

3 December 2025 - 12:03 PM
Back to top button