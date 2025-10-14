फटाफट पढ़ें

संभल में मीट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी

फैक्ट्री और घरों की जांच अभी जारी है

दिल्ली और लखनऊ में भी जांच की जा रही है

जुड़े लोगों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच

सुरक्षा के लिए पीएसी पूरे क्षेत्र में तैनात

UP News : उत्तर प्रदेश के संभल में सोमवार तड़के आयकर विभाग की टीम ने मीट कारोबारी इमरान और इरफान के ठिकानों पर छापेमारी की. टीम ने इनके फैक्ट्री, घर, मैनेजर और रिश्तेदारों के घरों पर जांच की. इस कार्रवाई को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

आयकर विभाग की टीम आज सुबह सात बजे से ही मीट कारोबारी हाजी इमरान और इरफान के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. टीम दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद सहित कई स्थानों पर जांच कर रही है. यह कार्रवाई सोमवार से शुरू हुई थी और अब तक अलग-अलग ठिकानों पर जांच की जा चुकी हैं. आयकर विभाग की यह छापेमारी 26 घंटे पूरे कर चुकी है.

उनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही

आयकर विभाग की टीम कल के कार्रवाई के बाद आज सुबह फिर से हाजी इमरान और इरफान के ठिकानों पर पहुंची. टीम उनके फैक्ट्री, घर, मैनेजर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर जांच की जा रही है और संबंधित कागजात व दस्तावेजों की छानबीन कर रही है. साथ ही, उनसे जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. छापेमारी के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर सभी जगह पीएसी तैनात की गई है और किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा रही. संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव चमियावली स्थित इंडियन फ्रोजन फूड की फैक्ट्री में भी टीम पहुंची हुई हैं. सूत्रों के अनुसार, सोमवार सुबह रेड के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को वहीं रुकने के लिए कहा गया था.

कई अहम दस्तावेज बरामद

इस कार्रवाई के दौरान सभी प्रतिष्ठानों के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए हैं. छापेमारी के समय फैक्ट्री में लगभग 100 कर्मचारी मौजूद थे. जिन्हें कार्रवाई पूरी होने तक वहीं रोका गया. इस दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया गया है, लेकिन लेन-देन से संबंधित कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप