Punjab

विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर, मनीष सिसोदिया और हरजोत सिंह बैंस ने लॉन्च किया ‘हुनर सिखिया स्कूल’ हैंडबुक

Karan Panchal20 December 2025 - 1:05 PM
3 minutes read
Hunar Sikhia School
विद्यार्थियों के लिए गेम चेंजर, मनीष सिसोदिया और हरजोत सिंह बैंस ने लॉन्च किया ‘हुनर सिखिया स्कूल’ हैंडबुक

Hunar Sikhia School : पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस एवं ‘आप’ पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया द्वारा आज ‘हुनर सिखिया स्कूल’ हैंडबुक लॉन्च की गई। इस अवसर पर उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 40 स्कूलों में शुरू किए गए ‘हुनर सिखिया स्कूल’ कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को नए युग की आवश्यकताओं के अनुसार अति-आधुनिक हुनरों से लैस करना है, के लिए उद्योग-केंद्रित पाठ्यक्रम तैयार करने में सहयोग देने वाले शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों एवं तकनीकी भागीदारों का सम्मान भी किया गया।

राष्ट्रीय आंकड़ों की कड़वी हकीकत

यहां एम.सी. भवन में आयोजित समारोह के दौरान हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा प्रणाली लंबे समय से उद्योग की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके चल रही थी। उन्होंने बताया कि 2.8 लाख विद्यार्थियों को लेकर हमारे द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय आंकड़ों ने एक कड़वी हकीकत पेश की है कि स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद 45 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी नौकरी के लिए तैयार नहीं होते, जिसका कारण सही हुनर प्रशिक्षण न मिलना एवं कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि है। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा देश भर में हुनर के इस अंतर को भरने के लिए यह पहल शुरू की गई है।

पाठ्यक्रम में तीन-विषयों पर आधारित मॉडल

इस दौरान बैंस एवं सिसोदिया ने शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य भागीदारों के साथ विचार-विमर्श करके प्रतिष्ठित ‘हुनर सिखिया स्कूल’ कार्यक्रम के बारे में फीडबैक भी लिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि ‘हुनर सिखिया स्कूल’ पहलकदमी सीनियर सेकेंडरी पाठ्यक्रम में तीन-विषयों पर आधारित मॉडल के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण में क्रांति लाएगी। इसे पारंपरिक व्यावसायिक प्रशिक्षण से पूरी तरह अलग तैयार किया गया है।

महारत हासिल करने के अवसर

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी वैश्विक एवं औद्योगिक नेताओं द्वारा तैयार एवं प्रमाणित पाठ्यक्रम के साथ चार उच्च-मांग वाले क्षेत्रों में से किसी एक में महारत हासिल कर सकते हैं, जिनमें मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार हेल्थकेयर साइंसेज एंड सर्विसेज, आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित डिजिटल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ओरेन इंटरनेशनल द्वारा डिज़ाइन की गई ब्यूटी एंड वेलनेस तथा लेबरनेट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस (BFSI) शामिल हैं।

‘फंक्शनल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन’ विशेष पाठ्यक्रम

शिक्षा मंत्री ने बताया कि एजूकेशन एलायंस एंड माइकल एंड सुजैन डेल फाउंडेशन की तकनीकी भागीदारी के रूप में इस पहल को बुनियादी सहायता से और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पेशेवर हुनर विषयों को अनिवार्य बनाकर संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करता है। कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट ने ‘फंक्शनल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन’ एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसके अलावा करियर फाउंडेशन एवं डिजिटल साक्षरता कोर्स विद्यार्थियों को वित्तीय, कानूनी एवं तकनीकी समझ से लैस करेंगे।

व्यावसायिक प्रयोगशालाएं एवं इंटर्नशिप के अवसर

बैंस ने कहा कि देश भर में स्कूल शिक्षा में अग्रणी पंजाब द्वारा क्लासरूमों में उद्योग की आवश्यकताओं अनुसार पाठ्यक्रम को शामिल करके अपने शिक्षा मॉडल में क्रांति लाई जा रही है। ‘हुनर सिखिया स्कूल’ कार्यक्रम विद्यार्थियों को ए.आई., डिजिटल डिज़ाइन एवं भविष्य-केंद्रित कार्यक्षेत्रों में हुनरों से लैस करेगा, जिससे वे पहले दिन से ही नौकरी के लिए तैयार होंगे। पंजाब सरकार बेहतर अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए अति-आधुनिक बुनियादी ढांचा, व्यावसायिक प्रयोगशालाएं एवं इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर रही है।

हुनर विद्यार्थियों को बनाएगा रोजगार के लिए सक्षम

इस दौरान उपस्थित शिक्षकों एवं भागीदारों को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने रटने से हटकर व्यावहारिक हुनरों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक ज्ञान एवं हुनर विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा के बाद आई.टी. एवं अन्य क्षेत्रों में अवसरों की खोज करने के योग्य बनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ‘हुनर सिखिया स्कूल’ के माध्यम से एक ऐसा माहौल सृजन कर रही है जो स्कूल स्तर पर हुनर को तराशकर विद्यार्थियों को रोजगार के सक्षम बनाएगी।

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय सचिव अनिंदिता मित्रा, मिशन डायरेक्टर पीएसडीएम अमृत सिंह, सदस्य पंजाब विकास कमीशन अनुराग कुंडू, अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा कल्पना के., डायरेक्टर सेकेंडरी शिक्षा गुरिंदर सिंह सोढ़ी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 December 2025 - 1:05 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में रोजगार, ट्रांसपोर्ट सुधार और राज्य अधिकारों की सुरक्षा

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में रोजगार, ट्रांसपोर्ट सुधार और राज्य अधिकारों की सुरक्षा

20 December 2025 - 1:05 PM
Photo of पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

पंजाब सरकार का ऐलान, कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, जानिए कैसे

20 December 2025 - 12:14 PM
Photo of पंजाब सरकार का सतत ऊर्जा और हरित खेती में प्रगति : सौर ऊर्जा, बायोगैस और नवीकरणीय प्रोजेक्ट से खुशहाल भविष्य की दिशा

पंजाब सरकार का सतत ऊर्जा और हरित खेती में प्रगति : सौर ऊर्जा, बायोगैस और नवीकरणीय प्रोजेक्ट से खुशहाल भविष्य की दिशा

20 December 2025 - 11:31 AM
Photo of Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

Punjab News : पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए पंजाब सरकार प्रयत्नशील- संदीप सैनी

20 December 2025 - 11:30 AM
Photo of पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

पंजाब में सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण पर बड़ा जोर, करोड़ों की योजनाओं से लाखों को लाभ

20 December 2025 - 10:41 AM
Photo of “युद्ध नशों विरूद्ध” : 293वें दिन, पंजाब पुलिस ने 61 नशा तस्करों को 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया

“युद्ध नशों विरूद्ध” : 293वें दिन, पंजाब पुलिस ने 61 नशा तस्करों को 528 ग्राम हेरोइन, 2.4 किलोग्राम अफीम, 3 लाख रुपये की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया

20 December 2025 - 9:42 AM
Photo of पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

पंजाब में गेहूं-चावल की खरीद सफल, ‘सुक्का झोना मंडियां’ मुहिम और ई.पी.ओ.एस. से किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा

20 December 2025 - 9:16 AM
Photo of लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

19 December 2025 - 3:20 PM
Photo of लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक बैठक, पंजाब में स्मार्टफोन और एम्बुलेंस के लिए बड़ा फंडिंग ऐलान

लालजीत सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक बैठक, पंजाब में स्मार्टफोन और एम्बुलेंस के लिए बड़ा फंडिंग ऐलान

19 December 2025 - 12:35 PM
Photo of पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 15 जिलों के 2440 लोगों को मिलेगी 12.44 करोड़ की मदद

पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, 15 जिलों के 2440 लोगों को मिलेगी 12.44 करोड़ की मदद

19 December 2025 - 11:57 AM
Back to top button